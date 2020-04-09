Birleşme partisinden bahseden Acun Ilıcalı'dan Survivor kararı: Eşit olmadığı için takımları karıştıracağız
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Acun Ilıcalı, Magazin

Birleşme partisinden bahseden Acun Ilıcalı'dan Survivor kararı: Eşit olmadığı için takımları karıştıracağız

Survivor Panorama programına telefonla bağlanan Acun Ilıcalı, Survivor 2020 birleşme partisinde Tarık Sezer Orkestrası'nın evlerinden müzik yaptıracaklarını söyledi. Büyük bir değişikliğin yaşanacağından bahseden Ilıcalı, takımların eşit olması için yarışmacılar arasında değişiklikler yapacağını anlattı.

09.04.2020 07:55 | Son Güncelleme: 09.04.2020 08:12

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da büyük bir merakla beklenen birleşme partisi haftaya gerçekleşecek. Her yıl büyük sürprizlerin yaşandığı partide koronavirüs salgınından dolayı büyük değişikliğe gidildi. Survivor Panorama'ya telefonla bağlanan Acun Ilıcalı ise partiyle ilgili bilinmeyen detayları anlattı.

BİRLEŞME PARTİSİNİN DETAYLARINI ANLATTI

Survivor 2020'de yarışmacılar ve izleyiciler tarafından merakla beklenen birleşme partisi tarihi belli oldu. Gelecek hafta yapılacak birleşme partisinde ilk olarak açık artırma oyunu oynanacak. Geçtiğimiz hafta oynanan oyunu duyan yarışmacılar, Acun Ilıcalı'dan açık artırmada olmasını istediği yiyecekleri dile getirdi. Sonrasında kilo tahmini oyunu oynanacak. Bu oyunda yarışmacıların, Survivor başında ve şimdiki halleri ekrana gelecek. Birleşme partisinde Anlat Bakalım ile birlikte futbol oyunu da oynanacak. Ve yarışmacılar, bu sefer performanslarını şarkı yarışmasında gösterecekler.

DÜNYA YARIŞMA TARİHİNDE BİR İLK

Birleşme partisinde, dünya yarışma tarihinde bir ilki gerçekleştireceklerini söyleyen Ilıcalı, "Büyük bir sürprizimiz var ve burada ilk defa açıklıyorum. Tarık Sezer orkestrasına evinden çaldıracağız. Tüm enstrüman çalan arkadaşlarımız kendi evlerinden çalacak. Müzik Dominik'e öyle gelecek. Cengiz'in komşularına sesleniyorum, idare edin lütfen" dedi.

TAKIM DEĞİŞİKLİĞİ KONSEYİ YAPILACAK

Birleşme partisinin sistemini anlatan Acun Ilıcalı "Cuma günü araba oyunumuz var. Cumartesi günü yayında büyük bir derbimiz olacak. Sonra tartı yarışması olacak. En çok kilo verene, ileriki ödül oyunlarından birinde çift katı yeme imkanı vereceğiz. Pazar günü şarkı yarışması, pazartesi de takım değişikliği konseyi var. Takım değişikliğinde de bir sürprizimiz var" şeklinde konuştu.

"TAKIMLARI KARIŞTIRACAĞIZ"

Takımların eşit olmadığını belirten Ilıcalı, "Takımlar karışacak. Çünkü eşit olduğunu düşünmüyoruz ve karıştıracağız. Takımların denk olması gerekir ki, kimsenin hakkını yemeyelim. Takımların karışması lazım ve karışacak. Birleşmeden sonra karıştıracağız" bilgisini verdi.

"FİNAL İÇİN GÖNLÜM TÜRKİYE'DEN YANA"

Yarışma hakkında gelen sorulardan biri de, Survivor finalinin nerede yapılacağı oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle Dominik'te olan Acun Ilıcalı "Finalin nerede olacağını şu an bilmiyorum. Ama gönlüm Türkiye'den yana" dedi.

Birleşme partisinden bahseden Acun Ilıcalı'dan Survivor kararı: Eşit olmadığı için takımları karıştıracağız

Haberin Videosu:

Acun Ilıcalı'dan Survivor yarışmasında yeni karar: Denk olmadığı için takımları karıştıracağız
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