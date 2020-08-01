Birleşik Arap Emirlikleri, nükleer santralde testleri başarıyla tamamladığını açıkladı
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Birleşik Arap Emirlikleri, nükleer santralde testleri başarıyla tamamladığını açıkladı

Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum, Arab dünyasının ilk nükleer santrali olan Barakah Nükleer Enerji Santrali'nin Unit 1 reaktörünün, ilk testlerinin başarıyla tamamlandığını açıkladı.

Birleşik Arap Emirlikleri, nükleer santralde testleri başarıyla tamamladığını açıkladı
01.08.2020 15:00 | Son Güncelleme: 01.08.2020 15:22

Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum, Arab dünyasının ilk nükleer santrali olan Barakah Nükleer Enerji Santrali'nin Unit 1 reaktörünün, ilk testlerinin başarıyla tamamlandığını açıkladı.  

Al Maktum yaptığı açıklamada nükleer santralinin Unit 1 reaktöründe tamamlanan testler için "Uzmanlar nükleer yakıtı yüklemeyi, kapsamlı testleri yapmayı ve devreye alma işlemini başarıyla tamamladı" dedi. Yapılan açıklamada, çok sayıda güvenlik testi yaptıktan sonrası Unit 1 reaktörü, BAE'nin elektrik şebekesine bağlanmaya hazır olacağı belirtildi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi ise kutlama mesajı yayınlayarak, Birleşik Arap Emirlikleri'ni temiz enerji ürettiği için desteklediğini belirtti. Unit 1, Ocak 2020'de nükleer enerji endüstrisindeki uluslararası uygulamalarla uyumlu olmasını sağlayan İşletme Lisansı'nı almıştı. 


Kaynak: DHA

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