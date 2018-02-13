Birkaç Saniyeyle Ölümden Kurtuldu

Kilis'te terör örgütü PYD/PKK'nın sivillere yönelik roketli saldırısında yaralanan 73 yaşındaki İbo Kaya'nın, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

Kilis'te yolda yürüdüğü esnada, PYD/PKK'lı teröristler tarafından Afrin'den atılan roketli saldırıda vücuduna isabet eden şarapnel parçalarıyla ağır yaralanan Kaya, geçirdiği iki ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

Saldırıda ağır yaralanan İbo Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir yakınının cenazesine katılmak için gittiği Kilis'te yaralandığını söyledi. Cenaze namazını kılmaya gittiğini anlatan Kaya, "Yolun karşı tarafına geçmeye çalıştığım sırada bir siyah taksi geldi. O geçsin de öyle geçeyim dedim. Taksi geçtikten sonra bir adım attım, yere yattım. Kalkmaya çalışırken kolumu yok hissettim, kemiklerim kırık. 'Ben öldüm' dedim. Salavat getirdim. Sonra hastaneye götürüldüm, çok şükür şu anda iyiyim." dedi.

"Kilis'i terk etmem"

Yaşadıklarına rağmen memleketini terk etmeyeceğini söyleyen Kaya, "Kilis'i terk etmek olur mu? Şehit düşmek her adamın eline geçer mi? Keşke şehit düşsek. Yazık değil mi bizim gençlerimize, 20 yaşına getir, askere yolla. Gitsin teröristlerin hedefi olsun. Her zaman askerlerimize duamız var. Allah vatana, devlete zarar vermesin. Allah yardımcıları olsun." diye konuştu.

Hastanede babasına refakat eden emekli güvenlik korucusu Ali Kaya, babası ilk vurulduğunda çok kötü olduğunu, şu an durumunun çok iyi olduğunu söyledi.

Babasının omzuna şarapnel parçası isabet ettiğini belirten Kaya, "İki ameliyat geçirdi. Dokuz gün Kilis'te yoğun bakımda kaldı. Dört gündür de buradayız. Normal odaya aldılar. Şükürler olsun durumu çok iyi. Devletimizden de Allah razı olsun. Çok iyi bakıyorlar. Allah askerlerimizin de yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.