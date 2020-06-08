"Bireysel korunma ve farkındalık artınca virüsün etkisi azaldı"
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"Bireysel korunma ve farkındalık artınca virüsün etkisi azaldı"

Son günlerde başta Türkiye'de dahil birçok ülkede Covid-19 enfeksiyonundan dolayı hastalık ve ölüm oranlarında azalma görülmesinin nedenleriyle ilgili Prof.Dr.H.Tamer Dodurka, "Özellikle medya aracılığıyla insanlar neyle karşı karşıya olduğunu iyice anladılar.

08.06.2020 11:43 | Son Güncelleme: 08.06.2020 11:46
Son günlerde başta Türkiye'de dahil birçok ülkede Covid-19 enfeksiyonundan dolayı hastalık ve ölüm oranlarında azalma görülmesinin nedenleriyle ilgili Prof.Dr.H.Tamer Dodurka, "Özellikle medya aracılığıyla insanlar neyle karşı karşıya olduğunu iyice anladılar. Hastalık tanındıkça ve eldeki veriler arttıkça kriz de daha iyi yönetilir oldu ve bunlardan en önemlisi halkımız bireysel korunmanın önemini iyice kavrayıp uygulamaya başladı. Bu şekilde virüs etkisini azalttı" dedi.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Veteriner Hekim Prof.Dr.H.Tamer Dodurka, son günlerde birçok ülkede Covid-19 enfeksiyonundan dolayı hastalık ve ölüm oranlarında azalma görülmesinin nedenlerini açıkladı. Prof.Dr.H.Tamer Dodurka" 2003 yılında yaşanan SARS salgınında olduğu gibi bu virüsün de mutasyonlar sayesinde zamanla şiddetinin azaltacağı ve kaybolacağını savunanların sayısı giderek artıyor. Virüsün gen yapısı mutasyonlara çok uygun. Bildiğiniz üzere araştırmacılar da virüsün genetik materyalinde sürekli değişiklikler gözlemliyor. Bu değişikliklerin virüsün şiddetini azaltmış olması ihtimali mevcut ancak bu henüz doğrulanamadı. Şimdiye kadar görülen mutasyonların tıbben önemli olduğuna dair sağlam bir kanıt bulunamadı" dedi.

BİREYSEL KORUNMANIN ÖNEMİ

Virüsün ortaya çıktığı ilk günlerde yaşanan bilinmezlik korkusu ve panik havasının azaldığına değinen Dodurka;  "Özellikle medya aracılığıyla insanlar neyle karşı karşıya olduğunu iyice anladılar. Hastalık tanındıkça ve eldeki veriler arttıkça kriz de daha iyi yönetilir oldu ve bunlardan en önemlisi halkımız bireysel korunmanın önemini iyice kavrayıp uygulamaya başladı. Bu şekilde virüs etkisini azalttı. Böylece halkın bu tür salgınlar için önceden hazırlıklı olmasının ne kadar önemli olduğu bir kez daha göz önüne serildi" ifadelerini kullandı.

DÜNYA GENELİNDE BİLGİ VE FARKINDALIK YETERSİZLİĞİ NEDENİYLE İLK KAYIPLAR DAHA FAZLA OLDU

"İnsanlık bu hastalığa karşı önceden yeterince hazırlıklı olsaydı dünyada bu kadar can kaybı yaşanmazdı" diyen Dodurka sözlerine şöyle devam etti; "İnsanların hastalığın ciddiyetini ve evde kalmanın önemini anlaması, maske ve sosyal mesafe konularında duyarlılığın artması zaman aldı. Bu arada bir kısım yaşlımız evde kalmaya direnç gösterdi ve bazı kayıplar verildi. Bugün hastalık eskisi kadar şiddetli değilse bunun kanıtlanmış en önemli nedenleri arasında yaşlılarımızın sokağa çıkmasının engellenmesi ve her yaştan vatandaşımızın kendi bireysel önlemlerini alması sayılabilir. Bu kuralları uygulamayan toplular maalesef ağır bedel ödediler. Bütün bu yaşananların gelecekteki başka virüs salgınlarında faydalanacağımız toplumsal bir deneyim sağladığı da bir gerçektir."


- İstanbul

Kaynak: DHA

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