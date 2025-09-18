Haberler

Birbirine düşman iki ailenin üyeleri Romeo Montague ve Juliet Capulet'in aşkının anlatıldığı William Shakespeare oyununun adı nedir?

Birbirine düşman iki ailenin üyeleri Romeo Montague ve Juliet Capulet'in aşkının anlatıldığı William Shakespeare oyununun adı nedir?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümünde yöneltilen sorular, izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Vatandaşlar, hem yarışmacının nasıl bir cevap vereceğini merak ediyor hem de doğru yanıtı öğrenmek için araştırmalara koyuluyor. Birbirine düşman iki ailenin üyeleri Romeo Montague ve Juliet Capulet'in aşkının anlatıldığı William Shakespeare oyununun adı nedir?

Yeni bölümdeki sorular, izleyicilerde büyük bir heyecan yaratıyor. Yarışmacının vereceği cevabı nefeslerini tutarak bekleyen seyirciler, bir yandan da doğru cevabı bulmak adına bireysel araştırmalar yürütüyor. Birbirine düşman iki ailenin üyeleri Romeo Montague ve Juliet Capulet'in aşkının anlatıldığı William Shakespeare oyununun adı nedir?

BİRBİRİNE DÜŞMAN İKİ AİLENİN ÜYELERİ ROMEO MONTAGUE VE JULİET CAPULET'İN AŞKININ ANLATILDIĞI WİLLİAM SHAKESPEARE OYUNUNUN ADI NEDİR?

A: Romeo ve Juliet

B: Hamlet

C: Venedik Taciri

D: Troilus ve Cressida

CEVAP : A

Birbirine düşman iki ailenin üyeleri Romeo Montague ve Juliet Capulet'in aşkının anlatıldığı William Shakespeare oyununun adı nedir?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI HAKKINDA BİLGİLER

Türkiye'nin en çok izlenen ve katılımcılarına büyük ödüller vaat eden yarışma programı, atv ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Toplamda 13 sorudan oluşan yarışmada, tüm soruları doğru cevaplayan şanslı yarışmacı 5 Milyon TL'nin sahibi oluyor.

Yarışma boyunca belirli aşamalarda baraj soruları bulunuyor. İkinci soruda 5.000 TL, yedinci soruda ise 50.000 TL'lik baraj geçildiğinde, yarışmacı bu tutarları garantiliyor. Son soru olan 13. soruya kadar ilerleyen ve doğru cevap verenler, büyük ödülü kazanma şansı yakalıyor.

Yarışmacılar, yanlış cevap verdikleri takdirde en son geçtikleri baraj ödülünü alırken, istedikleri herhangi bir aşamada çekilme hakkına da sahipler. Çekilme durumunda, son doğru yanıtladıkları sorunun ödülü kendilerine veriliyor. Heyecan dolu bu yarışma, hem bilgi hem de strateji gerektiren eşsiz bir deneyim sunuyor!

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
ABD Başkanı Trump'tan yeni Gazze mesajı: Sorun karmaşık ama çözülecek

Trump'tan yeni Gazze mesajı
Filmleri aratmayan hikaye: 12 saatlik jet-ski yolculuğu ile Gazze'den Avrupa'ya kaçtılar

12 saat jet-ski sürerek Avrupa'ya ulaştılar! Sonrası daha da ilginç
Şarkısıyla tartışma yaratan Mabel Matiz hakkında suç duyurusu

Şarkısıyla tartışma yaratan Mabel Matiz için bakanlık harekete geçti
İlber Ortaylı'dan Rizelileri kızdıracak sözler: Sivri akıllı birisi bunlara çay öğretmiş

İlber Ortaylı'dan bir ilimizi küplere bindirecek sözler
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı

Ailesini katleden doktor cezaevinde asılı halde bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Kartımı unuttum' yalanıyla hesabı ödemeden kaçtı

Yaptığınız rezilliğe o çocuğu alet etmeseydiniz keşke
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.