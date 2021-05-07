Bir Zamanlar Kıbrıs Kemal Dereli kimdir? Ahmet Kural kimdir, kaç yaşında?

Seyircinin ilgiyle izlediği Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin başrollerinden Kemal Dereli son zamanlarda seyirci tarafından sıkça araştırılıyor. Ahmet Kural'ın canlandırdığı Kemal Dereli karakterinin kim olduğu merak konusu oldu. Derelinin dizideki yeri hakkında ve Ahmet Kural hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Bir Zamanlar Kıbrıs Kemal Dereli kimdir? Ahmet Kural kimdir, kaç yaşında? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Seyircinin ilgiyle izlediği Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin başrollerinden Kemal Dereli son zamanlarda seyirci tarafından sıkça araştırılıyor. Ahmet Kural'ın canlandırdığı Kemal Dereli karakterinin kim olduğu merak konusu oldu. Derelinin dizideki yeri hakkında ve Ahmet Kural hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Bir Zamanlar Kıbrıs Kemal Dereli kimdir? Ahmet Kural kimdir, kaç yaşında? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BİR ZAMANLAR KIBRIS KEMAL DERELİ KİMDİR?

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin Kemal Dereli karakteri, dizide şöyle tanıtılıyor;

"Ben Kemal, işim çocuk sevindirmektir efendim. Sakız tüccarıyım, Kıbrıslıyız biz, korsan torunuyuz 1571'den beri. Denizci karada duramaz demişler, biz bu cennet adaya vatan ettik ayrılamadık. Toprak bize ne verdiyse onunla yaşadık, rüzgar hangi şarkıyı söylediyse onu mırıldadık, kalbimiz kime çarptıysa onun elini tuttuk Akdeniz'in ortasında kendimize bir cennet kurduk. Bilmezmişiz kaybedince anladık, bilmezmişiz o gece anladık, bilmezmişiz taki bizden, ailemizden, sevdalılarımızdan ayıran kanlı noel gecesine kadar.

Kemal Dereli karakterini Ahmet Kural canlandırmakta.

AHMET KURAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ahmet Kural 10 Kasım 1982 yılında Kütahya'da doğan, Türk oyuncudur.

Ahmet kural, emniyet müdürü babasının görev yeri olan Kütahya'da dünyaya geldi. Konservatuvarda okuyan ablasının etkisiyle oyuncu olmaya karar veren Kural'ın çocukluğu, Kütahya, Denizli, Silopi, Karaman ve Nevşehir'de geçti. Kural lise yıllarında tiyatro çalışmalarına katıldı, Selçuk Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümünü bitirdi ve Bilkent Üniversitesinde master yaptı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Eğitimine devam ettiği sırada Levent Kırca-Oya Başar Tiyatrosu kadrosuna dâhil oldu. Tiyatro çalışmaları sürerken Fikrimin İnce Gülü adlı dizi ve TRT'de yayınlanan Evimin Erkeği adlı dizilerde aldığı rollerle televizyonda görünmeye başladı. Ardından Gazi adlı dizide başrol oynamaya başladı ancak rating'lerin düşük olması nedeniyle dizi 19. bölümden sonra yayından kaldırıldı. Aynı yıl içinde Güneşin Oğlu adlı sinema filminde Haluk Bilginer, Köksal Engür, Hümeyra ve Özgü Namal ile birlikte rol aldı. Ardından Ramazan Güzeldir adlı dizinin bir bölümünde oynadı.

2010 yılında Selçuk Aydemir'in yönettiği Çalgı Çengi adlı sinema filminde Murat Cemcir ile başrolde oynadı. 28 Haziran 2012 tarihinde Star TV'de yayınlanmaya başlayan İşler Güçler adlı dizinin başrollerini Murat Cemcir ve Sadi Celil Cengiz ile paylaşmıştır. Daha sonra Düğün Dernek adlı sinema filminde de Murat Cemcir'le başrolleri paylaştı. 2014 yılının Ekim ve Kasım aylarında vizyona giren Oflu Hoca'nın Şifresi isimli filmde bir bakanı canlandırmış, Evliya Çelebi ve Ölümsüzlük Suyu adlı filmde de karga karakterinin seslendirmesini yapmıştır.

İlk bölümü 13 Şubat 2014 tarihinde yayınlanan Kardeş Payı dizisinin başrolünü Murat Cemcir ve Seda Bakan ile paylaştı.

4 Aralık 2015 tarihinde vizyona giren ve 2015 yılının en çok izlenen filmi olan Düğün Dernek 2: Sünnet filminin başrollerini yine Murat Cemcir ile paylaşmıştır.

Kadına yönelik şiddet tartışmaları

Ahmet Kural, zaman zaman kadınlara uyguladığı şiddet haberleriyle basında yer aldı. Eylül 2014'te eski sevgilisi Naz Çekem'in parmağını kırdı. Kasım 2018'de Sıla, kendisine fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığı gerekçesiyle sevgilisi Ahmet Kural'dan şikâyetçi oldu. 6284 Sayılı Kanun gereğince Kural'a üç ay uzaklaştırma cezası verildi. Ahmet Kural, Sıla'ya şiddet uyguladığı iddiasını başta reddederek şarkıcının "sadece kolunu tuttuğunu" söyledi ancak daha sonra aralarında bir "itişme" yaşandığını açıkladı. Açılan davada 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Kural'ın yeniden yargılanmasına 19 Şubat 2021'de başlandı ve 5 yıla kadar hapsi istendi.

Tiyatro

Levent Kırca&Oya Başar Tiyatrosu

Ateşin Düştüğü Yer

Gereği Düşünüldü

Müjdat Gezen Sanat Tiyatrosu

Adı Menekşe

Filmografi