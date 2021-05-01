Bir Zamanlar Kıbrıs 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Bir Zamanlar Kıbrıs son bölümde neler oldu, yeni bölümde neler olacak?
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Bir Zamanlar Kıbrıs 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Bir Zamanlar Kıbrıs son bölümde neler oldu, yeni bölümde neler olacak?

Bir Zamanlar Kıbrıs 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Bir Zamanlar Kıbrıs son bölümde neler oldu, yeni bölümde neler olacak?
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gündem

Bir Zamanlar Kıbrıs 6. bölüm fragmanı izle! TRT 1'in beğenilen dizilerinden olan Bir Zamanlar Kıbrıs bugün 5. bölümü ile ekranlara geldi. 5. bölümünün ardından 6. bölüm fragmanı merak edildi. Peki, Bir Zamanlar Kıbrıs 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Kıbrıs 6. bölüm fragmanı ne zaman çıkacak, çıktı mı? Detaylar haberimizde.

Ekranların yeni dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs bugün 5. bölümü ile izleyicilerin karışısına çıktı. Oldukça beğenilen dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. Bir Zamanlar Kıbrıs 6. bölüm fragmanı çıktı mı? Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölüm fragmanı ne zaman çıkacak?

BİR ZAMANLAR KIBRIS 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Bir Zamanlar Kıbrıs bugün 5. bölüm ile ekranlara geldi. Yeni bölümün ardından 6. bölüm fragmanı s yayınlandı.

BİR ZAMANLAR KIBRIS 6. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Bir Zamanlar Kıbrıs 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Kıbrıs son bölümde neler oldu, yeni bölümde neler olacak?


Bir Zamanlar Kıbrıs 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Kıbrıs son bölümde neler oldu, yeni bölümde neler olacak?

BİR ZAMANLAR KIBRIS SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kemal, Derviş'in yaşadığını üstelik karısı ve kızıyla bir arada olduğunu öğrenir. Onların yanına tehlikeli bir yolculuğa çıkarken karşısında bir engel bulur: Ankaralı. Türk hasta ve doktorları teslim almak üzere Rum tarafına geçen Ankaralı, bu meselede Samson'un onlara bir oyun oynayacağının farkındadır. Gerilim yüklü esir tesliminde Kemal, Ankaralı, İnci, Samson, Sandy, Grivas ve Makaryos aynı binada bir aradadır. Kemal, karısı ve kızını kurtarmak için bile isteye Samson'un ölüm tuzağına çekilir. Günler sonra İnci ve Müge'yle ilk kez buluşan Kemal, şimdi onları almak için canını vermeye hazırdır.

Diğer yanda ise, Makaryos'un Bereli avı sürmektedir. Makaryos'a destek veren SSCB'nin KGB'yi de oyuna sürmesi ile Bereli için zor zamanlar başlar. Adaya gelmek üzere yola çıkan Ayşe'yi,Mersin'de büyük bir sürpriz beklerken Hamitköy'de kalanlar hiç beklenmedik bir sorunla karşı karşıya kalır: İnci ve Müge'den sonra Mine'yi de kaybetme ihtimali aileyi perişan eder.

Bir Zamanlar Kıbrıs 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Kıbrıs son bölümde neler oldu, yeni bölümde neler olacak?

BİR ZAMANLAR KIBRIS OYUNCULARI KİMLER?

Ahmet Kural : Kemal Dereli

Serkan Çayoğlu : Ankaralı

Pelin Karahan : İnci Dereli

Gülper Özdemir : Doktor Ayşe

Tayanç Ayaydın : Nikos Sampson

Devrim Saltoğlu : Rauf Denktaş

Hasan Küçükçetin : Derviş

Miray Akay : Pembe Dereli

Deniz Baytaş : Sıtkiye Dereli

Ahmet Mark Somers : Salahi Dereli

Ömer Turan : Bekir

Nebil Sayın : Yeoryos Grivas

Emre Törün : III. Makarios

Hakan Güner : Dr. Fazıl Küçük

Yunus Destebaşı : Ahmet Çavuş

Bade Arazlı : Mine Dereli

Sümeyra Koç : Sandy

Rüzgar Irmakoğlu : Müge Dereli

Umut Avcı : Şöför Hamit

Sanlı Baykent : Şef

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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