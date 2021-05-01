Bir Zamanlar Kıbrıs 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Bir Zamanlar Kıbrıs son bölümde neler oldu, yeni bölümde neler olacak?
Bir Zamanlar Kıbrıs 6. bölüm fragmanı izle! TRT 1'in beğenilen dizilerinden olan Bir Zamanlar Kıbrıs bugün 5. bölümü ile ekranlara geldi. 5. bölümünün ardından 6. bölüm fragmanı merak edildi. Peki, Bir Zamanlar Kıbrıs 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Kıbrıs 6. bölüm fragmanı ne zaman çıkacak, çıktı mı? Detaylar haberimizde.
Ekranların yeni dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs bugün 5. bölümü ile izleyicilerin karışısına çıktı. Oldukça beğenilen dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. Bir Zamanlar Kıbrıs 6. bölüm fragmanı çıktı mı? Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölüm fragmanı ne zaman çıkacak?
BİR ZAMANLAR KIBRIS 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
Bir Zamanlar Kıbrıs bugün 5. bölüm ile ekranlara geldi. Yeni bölümün ardından 6. bölüm fragmanı s yayınlandı.
BİR ZAMANLAR KIBRIS 6. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
BİR ZAMANLAR KIBRIS SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kemal, Derviş'in yaşadığını üstelik karısı ve kızıyla bir arada olduğunu öğrenir. Onların yanına tehlikeli bir yolculuğa çıkarken karşısında bir engel bulur: Ankaralı. Türk hasta ve doktorları teslim almak üzere Rum tarafına geçen Ankaralı, bu meselede Samson'un onlara bir oyun oynayacağının farkındadır. Gerilim yüklü esir tesliminde Kemal, Ankaralı, İnci, Samson, Sandy, Grivas ve Makaryos aynı binada bir aradadır. Kemal, karısı ve kızını kurtarmak için bile isteye Samson'un ölüm tuzağına çekilir. Günler sonra İnci ve Müge'yle ilk kez buluşan Kemal, şimdi onları almak için canını vermeye hazırdır.
Diğer yanda ise, Makaryos'un Bereli avı sürmektedir. Makaryos'a destek veren SSCB'nin KGB'yi de oyuna sürmesi ile Bereli için zor zamanlar başlar. Adaya gelmek üzere yola çıkan Ayşe'yi,Mersin'de büyük bir sürpriz beklerken Hamitköy'de kalanlar hiç beklenmedik bir sorunla karşı karşıya kalır: İnci ve Müge'den sonra Mine'yi de kaybetme ihtimali aileyi perişan eder.
BİR ZAMANLAR KIBRIS OYUNCULARI KİMLER?
Ahmet Kural : Kemal Dereli
Serkan Çayoğlu : Ankaralı
Pelin Karahan : İnci Dereli
Gülper Özdemir : Doktor Ayşe
Tayanç Ayaydın : Nikos Sampson
Devrim Saltoğlu : Rauf Denktaş
Hasan Küçükçetin : Derviş
Miray Akay : Pembe Dereli
Deniz Baytaş : Sıtkiye Dereli
Ahmet Mark Somers : Salahi Dereli
Ömer Turan : Bekir
Nebil Sayın : Yeoryos Grivas
Emre Törün : III. Makarios
Hakan Güner : Dr. Fazıl Küçük
Yunus Destebaşı : Ahmet Çavuş
Bade Arazlı : Mine Dereli
Sümeyra Koç : Sandy
Rüzgar Irmakoğlu : Müge Dereli
Umut Avcı : Şöför Hamit
Sanlı Baykent : Şef