Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman? Bir Zamanlar Çukurova 64. bölüm fragmanı
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Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman? Bir Zamanlar Çukurova 64. bölüm fragmanı

Bir Zamanlar Çukurova 63. bölüm geçtiğimiz hafta ATV'de ekrana geldi. Son bölümde, Behice'nin Züleyha'yı öldürmeye kalkışması ve sonrasında da Müjgan'ın Adnan ve Yılmaz hakkındaki gerçekleri öğrenmesi diziye damga vurdu. Bir Zamanlar Çukurova 64. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova izle...

17.04.2020 08:43 | Son Güncelleme: 17.04.2020 09:03

Bir Zamanlar Çukurova son bölümde neler oldu? Ekranların sevilen dönem dizisi, pandemi nedeniyle setlere ara verdi ve 64. bölüm Perşembe akşamı yayımlanmadı. Bir Zamanlar Çukurova 64. yeni bölüm ne zaman yayımlanacak araştırılıyor. Vaide Perçin, Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek gibi isimlerin başrolde olduğu Bir zAmanlar Çukurova dizisi 64. bölüm fragmanı da yayımlanmadı. İşte ayrıntılar...

Bir Zamanlar Çukurova izle...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Hünkar, Adana'nın kontrolünü yeniden eline almak için harekete geçer. Behice'nin, Züleyha'nın hayatına kastına kimse inanmaz. Diğer yanda da Müjgan'ın Yılmaz hakkındaki gerçekleri öğrenmesi vardı. Bir Zamanlar Çukurova dizisi 64. yeni bölüm ne zaman merak ediliyor? Koronavirüsü salgını nedeniyle setlere ara verilmesi sonucu, 63. bölüm ile 9 Nisan'da ekrana gelen dizinin setleri de durdu. Dizi, 16. Nisan'da yayımlanmadı ve yeni bölümün ekrana geliş tarihine ilişkin de henüz bir açıklama yapılmadı.

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman? Bir Zamanlar Çukurova 64. bölüm fragmanı

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Fekeli, Demir'in yapacağı yeni iş anlaşmasını durdurmak ister. Ancak elbette Demir, onu dinlemeyecektir. Şehirde yine kötü niyetli adamların dolaşması, Hünkar'ı da harekete geçirir. Hünkar, tüm Adana ahalisini arkasına toplayarak, şehir kulübündeki çok önemli bir toplantıyı engellemek için harekete geçer. Adana halkı arkada, Hünkar önde, adeta Çukurova'nın geleceğine yürürler. Fekeli de, gizli bir gurur ile Hünkar'ı izlemektedir.

Onca hengame arasında Saniye ve Gaffur, Üzüm'ü okula yazdırmayı unutmuştur. Okula giden yaşıtlarına gıpta ile bakan Üzüm, derdini hem onlara hem de anneannesi Hünkar'a anlatır. Torunlarının hasreti ile kavrulan Hünkar, Üzüm ile alışverişe çıkar. Hatta Üzüm'e, Demir amcası ile olduğu gibi bir sır verir ve sırrını saklamasını ister.

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman? Bir Zamanlar Çukurova 64. bölüm fragmanı

Demir, hala annesine kızgındır. Konak çalışanları da gıklarını çıkarmasalar bile, Demir'i hatalı bulmaktadırlar. Tüm olan biten arasında herkesin ilk kez aynı fikirle ve umutla beklediği bir misafir gelecektir.

BEHİCE AMACINA ULAŞACAK MI?

Yeminini bozduğunu söyleyerek Züleyha'nın odasına giren Behice, elinde şırınga, üzerinde hemşire kıyafetiyle amacına ulaşabilecek mi? Kapıda bekleyen askerleri de uzaklaştıran Behice, Züleyha kendisini görünce ne yapacak?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman? Bir Zamanlar Çukurova 64. bölüm fragmanı

Yılmaz'a Adnan'ın babası olduğunu söyleyen, Müjgan'ın okuduğu mektup Züleyha'nın hayatını tehlikeye sokar. Yılmaz Adnan gerçeğini öğreniyor mu?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman? Bir Zamanlar Çukurova 64. bölüm fragmanı
Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman? Bir Zamanlar Çukurova 64. bölüm fragmanı
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