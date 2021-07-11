Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek, kırmızı bikinisiyle beğeni topladı

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Züleyha karakteriyle beğenileri üzerine toplayan oyuncu Hilal Altınbilek, Bodrum tatilinde kırmızı bikinisiyle objektiflere yansıdı.

ATV ekranlarının sevilen dizileri arasında yer alan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Züleyha karakteriyle yıldızını parlatan ünlü oyuncu Hilal Altınbilek, sezonun yorgunluğunu Bodrum'da atıyor.

Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; rol aldığı dizinin sezon finali yapmasının ardından soluğu Bodrum'da alan Hilal Altınbilek, tatilini sürdürüyor. 30 yaşındaki oyuncu, Ortakent'te objektiflere yansıdı.

CEP TELEFONUNU ELİNDEN DÜŞÜRMEDİ

Arkadaş grubuyla plajda bir araya gelen Altınbilek, cep telefonunu elinden düşürmedi. Uzun süre görüşmeler yapan oyuncu, bir ara küçük bir kız çocuğuyla ilgilendi.

DENİZ GİRMEK YERİNE GÜNEŞLENMEYİ SEÇTİ

Fiziğiyle meraklı bakışları üzerinde toplayan Altınbilek, ilgi odağı oldu. Ünlü oyuncu, ilerleyen saatlerde denize girmek yerine güneşlenmeyi tercih etti.

İşte Hilal Altınbilek'in kırmızı bikinili pozu: