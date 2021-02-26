Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusu Selin Genç, şubat ayında deniz sezonunu açtı
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Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusu Selin Genç, şubat ayında deniz sezonunu açtı

26.02.2021 11:01 | Son Güncelleme: 26.02.2021 11:10
Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusu Selin Genç, şubat ayında deniz sezonunu açtı

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Gülten karakterini oynayan Selin Genç, sosyal medya hesabından şubat ayında denize girdiğini söyleyerek bikinili videosunu yayınladı.

Uzun süredir ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan güzel oyuncu Selin Genç, şubat ayında deniz sezonunu açtı. Pembe renkli bikinisiyle denize giren oyuncu, kusursuz fiziğiyle dikkatleri üzerine çekti.

ŞUBAT AYINDA DENİZE GİRDİ

26 yaşındaki Selin Genç, Instagram hesabından denizde çektirdiği bir videosunu yayınlayarak "No filter yes Mersin güneşi. Kar fotoğrafı atamıyoruz belki ama kışın yüzebiliyoruz" notunu yazdı. Oyuncu daha sonra da sahilde kumların üzerinde koştuğu bir videosunu takipçilerinin beğenisine sundu. Selin Genç'in şubat ayında yaptığı bikini paylaşımlara kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusu Selin Genç, şubat ayında deniz sezonunu açtı

TECAVÜZ SAHNESİ HAKKINDA KONUŞMUŞTU

Başarılı oyuncu, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada dizideki tecavüz sahnesi hakkında "Ben çok ağır performans sahneleri çektim. Umarım hakkını vermişimdir. Özellikle tecavüz sahnesi beni çok zorlamıştı. Çünkü bunu deneyimlemedim ama bunu deneyimleyen insanlarla konuşmak, onların acılarını paylaşmak, neye benzediğini keşfetme süreci çok acılıydı benim için. Performanstan önce psikolojik olarak öncesi sıkıntılıydı benim için" İfadelerini kullanmıştı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusu Selin Genç, şubat ayında deniz sezonunu açtı

SELİN GENÇ KİMDİR?

Selin Genç, 26 Haziran 1994 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde tamamladıktan sonra Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde de oyunculuk üzerine eğitim gördü. Selin Genç, şimdilerde rol aldığı ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşıyor.

Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusu Selin Genç, şubat ayında deniz sezonunu açtı
Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusu Selin Genç, şubat ayında deniz sezonunu açtı
Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusu Selin Genç, şubat ayında deniz sezonunu açtı
Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusu Selin Genç, şubat ayında deniz sezonunu açtı
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