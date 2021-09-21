Bir Zamanlar Çukurova Demir öldü mü? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Nefes kesen sahnelerin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm yayınlandı. Yeni sezonda Züleyha ve Fikret olmak üzere tüm Çukurova halkı Demir'i aramaya başlarken Bir Zamanlar Çukurova Demir Yaman diziden neden ayrıldı? Bir Zamanlar Çukurova Demir Yaman diziden neden ayrıldı? Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Murat Ünalmış'ın canlandırdığı Demir Yaman geri dönecek mi?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA DEMİR'E NE OLDU?

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm izleyiciyle buluşurken Demir Yaman karakterinin akıbeti merak ediliyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz sezon eşkıyaların konağı basmasından dolayı yaşanan kargaşada konağı alevler almış ve Demir Yaman kaybolmuştu.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA DEMİR YAMAN ÖLDÜ MÜ?

Bir Zamanlar Çukurova 4. yeni sezonuyla izleyicisinin karşısına çıkarken Demir Yaman karakteri damga vurdu. Ekranların fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da başroller bir bir kadrodan ayrılmıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Demir'e hayat veren Murat Ünalmış da diziden ayrılıyor. Altuntaş, ''Bir Zamanlar Çukurova dizisi çok konuşulacak bir vedaya sahne olacak. Dizinin ilk bölümünden itibaren performansıyla beğeni yağmuruna tutulan başrol oyuncusu Murat Ünalmış ekibe veda edecek.'' dedi. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA DEMİR YAMAN DİZİDEN NEDEN AYRILDI? DEMİR YAMAN GERİ DÖNECEK Mİ?

Demir Yaman karakterine hayat veren Murat Ünalmış, Instagram hesabından yaptığı açıklamada merak edilen Demir Yaman öldü mü konusuna netlik kazandırdı.

Ünalmış, yaptığı açıklamada, "Evet; her hikayenin bir sonu vardır. Benim için bir hikayenin daha sonu geldi. Çok emek verip, çok şey öğrendiğim uzun, yorucu ve güzel bir serüvendi. Emektar setçi kardeşlerime, çalışma arkadaşlarıma, yapımda ve yayında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Başından itibaren emek veren herkese.. Ayrıca tüm seyircilerimize, çok sevdiğim Adana'nın misafirperver halkına, dostlarıma ve bana destek veren tüm takipçilerime de yürekten teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere.." ifadelerini kullandı.

MURAT ÜNALMIŞ KİMDİR?

Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış, 23 Nisan 1981' Kayseri de doğdu. Çocukluğu Kayseri'de geçen ve aslen de Kayserili olan Murat Ünalmış, ortaokul dönemi sonrasında İstanbul'a gelmiştir. Lise yıllarında profesyonel olarak Fenerbahçe Spor Kulübü'nde basketbol oynamıştır.

Ardından Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Ünalmış, üniversite eğitiminden sonra Akademi İstanbul'da oyunculuk eğitimi almıştır. Bu eğitim sürecinin paralelinde; Hayat Bağları, Sınırlı Aşk, Kurşun Yarası dizilerinde ve "Üç Kadın", "Deli Duran", "Sen Ne Dilersen" adlı sinema filmlerinde rol almıştır. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Mahsun Kırmızıgül'ün yönettiği Güneşi Gördüm filminde geniş kitlelerce tanınmış ve aynı yönetmenin filmi olan New York'ta Beş Minare filminde de rol almıştır.

Yer gök aşk dizisinde başrol oynamıştır. Aynı dizide başrolü paylaştığı Birce Akalay ile evlenmiştir. Evlilikleri 1,5 yıl sürmüştür. TRT 1'de yayınlanan Sevda Kuşun Kanadında adlı dizide başrol oynamıştır.

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