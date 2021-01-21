Bir Zamanlar Çukurova 'Behice Hekimoğlu' kimdir? Esra Dermancıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Behice Hekimoğlu karakteri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Bir Zamanlar Çukurova dizisi Behice Hekimoğlu (Akkaya) kimdir, gerçek adı nedir? Esra Dermancıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, burcu ne? Bir Zamanlar Çukurova Behice Hekimoğlu karakterini kim canlandırıyor?

Perşembe günleri ATV'de izleyiciler karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin karakterleri merak ediliyor. Bir Zamanlar Çukurova oyuncularından birisi olan Behice Hekimoğlu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Behice Hekimoğlu (Esra Dermancıoğlu) kimdir? Hangi dizilerde oynadı? Bir Zamanlar Çukurova Behice Hekimoğlu (Esra Dermancıoğlu) hangi dizilerde rol aldı? Hayatı ve biyografisi haberimizde.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA BEHİCE HEKİMOĞLU KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Behice Hekimoğlu karakterini "Esra Dermancıoğlu" canlandırmaktadır.

ESRA DERMANCIOĞLU KİMDİR?

Esra Dermancıoğlu, (d. 7 Aralık 1968) Türk dizi ve sinema oyuncusudur.

Zeynel Abidin Cümbüş'ün torunudur. Ana eğitimini Pierre Loti lisesinde tamamlayan Dermancıoğlu, daha sonra Franklin College İsviçre'de eğitimini sürdürmüştür. Dermancıoğlu, Şahika Tekand'ın eğitim verdiği Stüdyo Oyuncuları'nda oyunculuk eğitimi ve Derya Alabora'nın konservatuvarında ses dersleri almıştır. Ayrıca yurt dışında da çeşitli dersler almıştır. Oyunculuk kariyerine ise ilk olarak, bir arkadaşının doğum gününde Gülse Birsel'in teklifi ile başlayan Dermancıoğlu, Avrupa Yakası isimli Türk televizyon dizisinin 6. sezonunun 163. bölümünde konuk oyuncu olarak yer almıştır. 2010 yılında ise çekimleri yalnızca bir gün süren Moral Bozukluğu ve 31 isimli filmde rol almıştır. Ayrıca çeşitli televizyon dizilerinde konuk oyuncu olarak rol alan Dermancıoğlu, Fatmagül'ün Suçu Ne? isimli televizyon dizisinde Mukaddes rolü ile kameraların karşısına geçmiş ve tanınır olmuştur. Son olarak, Kadın İşi: Banka Soygunu isimli sinema filminde Dürdane rolünü canlandırmıştır.

Eşinden oyuncu olmasını istemediği için boşanan Dermancıoğlu'nun bu evliliğinden bir kızı bulunmaktadır.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Televizyon dizileri:

Sen Harikasın, 1. sezon, 2008

Avruya Yakası, 6. sezon, 2009, 163. bölüm, konuk oyuncu

Fatmagül'ün Suçu Ne?, 2010, 2011, Mukaddes yenge

Küçük Hesaplar, 2012

Galip Derviş, 2013, Şükriye "Şuşu" (Konuk Oyuncu), 2013

Doksanlar, 2013, Şükran Tuncay

Sil Baştan, 2014

Serçe Sarayı, 2015, Süla

Muhteşem Yüzyıl: Kösem, 2015, Cennet Hatun

Kırgın Çiçekler, 2016, Zehra Terinci

Şahin Tepesi, 2018

Bir Zamanlar Çukurova, 2019, Behice Hekimoğlu (Müjgan Hekimoğlu'nun halası).

Sinema filmleri:

Moral Bozukluğu ve 31, 2010, Seksi komşu

Kadın İşi: Banka Soygunu, 2014, Dürdane

Hayalet Dayı, 2015, Samet

Merdiven Baba, 2015, Süheyla

Ayla, 2017,Sebahat Dilbirliği

ÖDÜLLERİ

21. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu (Komedi) (Hayalet Dayı)