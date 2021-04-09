Bir Zamanlar Çukurova 92. Bölüm fragmanı izle! ATV Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı izle! Bir Zamanlar Çukurova 91. bölüm izle

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 92. bölüm FULL İZLE!

Bir Zamanlar Çukurova dizisi ATV ekranlarında 91. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 91. bölümün ardından şimdi de Bir Zamanlar Çukurova 92. bölüm için araştırmalarına başladılar. Bir Zamanlar Çukurova 92. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Bir Zamanlar Çukurova 92. bölüm fragmanı yayınlandı. Bir Zamanlar Çukurova 92. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 91. BÖLÜM İZLE

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 91. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Annesinin mektuplarının ortaya çıkmasının ardından, Adana'ya veda etmeye hazırlanan Fikret, giderayak mektupların duvarları donattığını görür! Çocuk kalbini onarmaya çalışırken, annesinin evlilik dışı ilişki yaşadığını tüm Çukurova'ya ilan edilmiştir! Yenildiğini kabul eder ama hem çocuk kalbini hem Müjgan'a olan aşkını alıp gitmek çok zordur!

Demir'in şehri donatan mektuplarını görmeye giden Fekeli ve Lütfiye savaşın henüz bitmediğini anlar! Demir konuyu kapatmıştır, Fikret de gitmiştir ama Lütfiye Fekeli'yi yalnız bırakmamaya karar verir. Çünkü Müjgan'ın Züleyha nefreti ile karşılaşır ve Şermin'den öğrendiklerinin doğru olduğunu anlar.

Züleyha ve Demir'in hem işte hem aşkta örnek çift haline gelmeleri Ümit'in intikam ateşini körükler. Aslında bambaşka bir intikam için girdiği Fikret'in oyununda, şimdi de aşk için intikam vaktidir! Ancak bu intikama giden yolda, zamanı gelmeden bir itirafta bulunur. Onu Demir'den uzak durması için tekrar uyarmaya gelen Sevda'ya "Ben senin kızınım" der!

Saniye evden kovunca, huğlarda kalıyorum diyen ama küçük konağa yerleşen Gaffur'un oyunu ortaya çıkıyor! Çıkmakla kalmıyor, herkes durumdan haberdar olunca olaylar büyüyor. Gaffur'un huğlarda bile yeri kalmıyor. Üstelik bu kez Saniye de ondan temelli vazgeçiyor!