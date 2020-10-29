Bir Zamanlar Çukurova 71. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 70. bölüm canlı izle! Son bölümde neler oldu? Oyuncuları kim?

Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları kim? Bir Zamanlar Çukurova dizisi 70. bölüm ile ATV'de izleyici karşısına çıkacak. Büyük beğeni toplayan Bir Zamanlar Çukurova oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova son bölümde neler oldu? İşte ayrıntılar...

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm bu akşam 29 Ekim Perşembe ekranlara gelecek. Son bölümün ardından seyirci, Bir Zamanlar Çukurova 71. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile perşembe akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Demir'in gazetecileri çağırıp oğlu Adnan'ın babasının Yılmaz olduğunu açıklaması, Çukurova'ya bomba gibi düşer! Herkes bu olayı konuşurken, Yılmaz, Adnan'ı alıp konaktan ayrılır. Onu sadece Saniye görür ama o da görmezden gelmeyi tercih edecektir. Gazeteciler bahçeden ayrılırken Adnan'ın kayıp olduğu fark edilince, Züleyha bir kez daha yıkılır! Herkes Yılmaz'dan şüphelenir. Demir, Gülten'in ona yardım ettiğine inanır. Saniye hiç sesini çıkaramazken, Züleyha, Yılmaz tarafından da evladı ile sınandığı için bir kez daha yıkılır! Artık gözünde Demir ile Yılmaz'ın bir farkı kalmamıştır.

FEKELİ TUZAKTAN KURTULDU AMA FİKRET NEYİN PEŞİNDE?

Fekeli'yle düştükleri tuzaktan amcasının hayatını kurtararak çıkan Fikret, onu Adana'ya yollayıp adamların peşinden gider. Ancak bir türlü geri dönmeyince Fekeli, jandarmaya haber verir. Fekeli yeğeninin hayatından endişe ederken, Behice'nin ise komplo teorileri için eline fırsat geçmiş olacaktır.

DEMİR HESAP SORMAK İÇİN FEKELİ KONAĞINDA!

Fekeli konağında gündem, Fikret'in kaybolması ve Fekeli ile düştükleri pusudur. Ancak Yılmaz da ortada yoktur. Behice, Fikret'in hikayesinin peşindedir ama Müjgan'ı asıl ilgilendiren başka bir şey vardır. Demir, Yılmaz'ın oğlunu kaçırdığı haberi ile Fekeli konağına elinde silah ile gelir! Fekeli de bu durumda, ne diyeceğini bilemez hale gelir.

HÜNKAR NEYİN PEŞİNDE? ELİNDEKİ DOSYADA NE VAR?

Hünkar'ın gizli bir görev verdiği, kimsenin tanımadığı adamlarından biri gelir. Hünkar onunla buluşup, beklediği belgeleri alarak konağa döner. Çukurova'da yine ortalığı ayağa kaldırabilecek gerçekler vardır ve bunlar sadece Hünkar'ın elindeki dosyadadır!

DEMİR, HÜNKAR İLE BARIŞINCA SEVDA'YA NE OLACAK?

Demir, tüm basının önünde oğlunun babasının Yılmaz olduğunu açıklayarak, kendisini Züleyha ve oğluna kol kanat germiş, aşık bir adam olarak anlatıp adeta temize çeker. Tüm Çukurova'nın gündeminde artık bu konu vardır, Sevda ve Hünkar savaşı unutulmuştur. Demir, annesi ile barışınca, Sevda'nın yanına da gitmez. Gidemediği için de öyle bir şey yapar ki, davranışı, Sevda'nın gözünde kendisine Hünkar'ın yaptıklarından farksız kalacaktır.

AŞK YENİDEN!

Evlat sınavlarında biri bitmeden biri başlayan Hünkar ve Fekeli bir kez daha buluşur. Geçen zaman içinde Fekeli, Hünkar'ın pişmanlıklarını görmüştür. İki eski aşık, halen birbirlerinde teselli bulmaktadır. Fekeli, Hünkar'a artık kendileri için yaşamaları gerektiğini söyler ve yeniden evlenme teklif eder!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 71. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova dizisi bugün 70. bölümü ile ekranlara gelecek. Bölümün sonunda 71. fragman yayınlanacaktır. Takipte kalabilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 70. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI

Adana'da geçen bir dönem dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova'nın kadrosunda;

Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık, Bülent Polat, Melike İpek Yalova, Serpil Tamur, Sibel Taşçıoğlu, Turgay Aydın, Selin Yeninci, Selin Genç, Aras Şenol, Polen Emre, Furkan Palalı, Nazal Kesal yer alıyor.