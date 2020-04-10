Bir Zamanlar Çukurova 64. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 63. bölüm izle
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Bir Zamanlar Çukurova 64. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 63. bölüm izle

Bir Zamanlar Çukurova 63. bölüm ile Perşembe akşamı ekrana geldi. Dizi severler, Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm var mı sorusunu araştırıyor. Ekrana gelen 63. bölümde; Behice, Züleyha'yı öldürmek için harekete geçer. Diğer yandan da Adnan ile ilgili gerçeklerin yazdığı mektup da Müjgan'ın elindedir. Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm var mı?

10.04.2020 09:03 | Son Güncelleme: 10.04.2020 09:14
Bir Zamanlar Çukurova 64. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 63. bölüm izle

Bir Zamanlar Çukurova oyuncular. Adana karışmıştır ve duruma Hünkar el koyar. Tüm halkı arkasına alan Hünkar şehri kötülükten arındırmak için kolları sıvar. Okul sevdasıyla yanıp tutuşan Üzüm kıza ise Hünkar bir sır verecektir. Konak çalışanları da Demir'in yanlış yolda olduğunu düşünerek Züleyha'ya haksızlık yapıldığına inanırlar. Bir Zamanlar Çukurova son bölümde neler oldu?

Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Fekeli, Demir'in yapacağı yeni iş anlaşmasını durdurmak istese de Demir dinlemez. Şehirde yine kötü niyetli adamların dolaşması, Hünkar'ı da harekete geçirir. Hünkar, tüm Adana ahalisini arkasına toplayarak, şehir kulübündeki önemli bir toplantıyı engellemek için devreye girer. Adana halkı arkada, Hünkar önde, adeta Çukurova'nın geleceğine yürürler. Fekeli de, gizli bir gurur ile Hünkar'ı izlemektedir.

Bir Zamanlar Çukurova 64. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 63. bölüm izle

HÜNKAR, ÜZÜM KIZA BİR SIR VERİR

Onca hengame arasında Saniye ve Gaffur, Üzüm'ü okula yazdırmayı unutmuştur. Okula giden yaşıtlarına özenerek bakan Üzüm, derdini hem onlara hem de anneannesi Hünkar'a anlatır. Torunlarının hasreti ile kavrulan Hünkar, Üzüm ile alışverişe çıkar. Hatta Üzüm'e, Demir amcası ile olduğu gibi bir sır verir ve sırrını saklamasını ister.

Demir, hala annesine kızgındır. Konak çalışanları seslerini çıkarmasalar da Demir'i hatalı bulurlar. Tüm olan biten arasında herkesin ilk kez aynı fikirle ve umutla beklediği bir misafir gelecektir.

BEHİCE AMACINA ULAŞACAK MI?

Yeminini bozduğunu söyleyerek Züleyha'nın odasına giren Behice, elinde şırınga, üzerinde hemşire kıyafetiyle amacına ulaşabilecek mi? Kapıda bekleyen askerleri de uzaklaştıran Behice, Züleyha karşısında ne yapacak?

Bir Zamanlar Çukurova 64. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 63. bölüm izle

YILMAZ GERÇEKLERİ ÖĞRENİYOR MU?

Yılmaz, Adnan'ın babası olduğunu söyleyen, Müjgan'ın okuduğu mektubun ortaya çıkması ile gerilim dolu anlar yaşanır. Yılmaz, Adnan ile ilgili gerçekleri öğrenecek mi?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 64. BÖLÜM FRAGMANI

Sevilen dizi Bir Zamanlar Çukurova 63. bölüm Perşembe günü izleyen karşısına çıktı. Adnan hakkındaki gerçeklerin yer aldığı mektup Yılmaz'ın eline geçecek mi? Behice'nin korkunç girişiminden zor da olsa kurtulan Züleyha olanlara anlam veremez. Adana'yı ve Züleyha'yı neler bekliyor. Merakla beklenen 64. yeni bölüm fragmanı ise henüz yayımlanmadı. Bir Zamanlar Çukurova 64. bölüm fragmanını haberimizden takip edebilirsiniz.

Bir Zamanlar Çukurova 64. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 63. bölüm izle

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI

Dizinin kadrosunda: Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Turgay Aydın, Kerem Alışık, Serpil Tamur, Bülent Polat, Selin Yeninci, Melike İpek Yalova, Sibel Taşçıoğlu, Selin Genç, Polen Emre, Aras Şenol gibi isimler yer alıyor.

Bir Zamanlar Çukurova 64. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 63. bölüm izle

Haberin Videosu:

ATV'de Bir Zamanlar Çukurova 64. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 63. bölüm izle
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