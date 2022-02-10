Bir Zamanlar Çukurova 124. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm 123. bölümde neler oldu? Yeni bölüm fragmanı çıktı mı?

Ekranları sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova bu akşam yeni bölümüyle sevenleriyle buluşuyor. Bir Zamanlar Çukurova dizisi izlemek isteyen izleyicilerimiz Bir Zamanlar Çukurova canlı izle! Bir Zamanlar Çukurova ATV canlı izle! şeklinde aratıyor. Bir Zamanlar Çukurova 124. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 123. bölümde neler oldu? Yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı ne zaman çıkar? Bir Zamanlar Çukurova 124. bölüm fragmanı çıktı mı?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümü bugün 10 Şubat Perşembe günü ATV'de başlayacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 124. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova bugün 123. bölümü ile ekranlara gelecek. Yeni bölümünün ardından 124. bölüm fragmanı yayınlanacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 123. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çolaklar, Züleyha'nın peşini bırakmıyor

Züleyha, Çolakların kurduğu kumpasın kurbanı olur. Çolak'ın adamları zorbalıkla Züleyha'yı kaçırır. Korku dolu anlar yaşayan Züleyha'nın imdadına Hakan yetişirken, hiç beklenmedik bir olay meydana gelir. Çolaklar arasında çıkan tartışmada Özhan silahını kullanır.

Fikret duygularına yeniliyor

Fikret duygularını daha fazla içinde tutamaz ve Züleyha'nın karşısına çıkıp ona aşık olduğunu itiraf eder. Fikret'in itirafı karşısında Züleyha ne yapacağını bilemez. Diğer yandan zor günlerinde Züleyha'yı yalnız bırakmayan Hakan, aradaki buzları eritme fırsatı yakalar.

Hakan, Vahap engelini ortadan kaldırabilecek mi?

Abdülkadir'i kaçıran Fikret, olanları Hakan ve Züleyha'ya anlatır. Abdülkadir'in foyasını ortaya çıkaran Fikret, bu kez Mehmet Kara'nın peşine düşerken, Hakan, ortak çıkarları için Abdülkadir'le anlaşma masasına oturur. Abdülkadir ve Hakan'ın önündeki en büyük engel olan Vahap, herkes için büyük bir tehlike oluşturur.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Züleyha Yaman (Hilal Altınbilek): İstanbul'da bir terzidir.

Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık): Adana'nın yerlilerinden olan bir ağadır.

Fikret Fekeli/Yaman (Furkan Palalı): Adnan Yaman'ın gayrimeşru oğludur.

Lütfiye Duman (Hülya Darcan): Fikret'in teyzesidir.

Haberler.com - Gündem