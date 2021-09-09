Bir Zamanlar Çukurova 104. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon 103. bölümde neler oldu? Yeni bölüm fragmanı çıktı mı?

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova bugün yeni sezonuyla ekranlara gelecek. Yeni sezonun ilk bölümü 103. bölüm olacak. 103. bölümü izleyenler gelecek bölümün fragmanı ne zaman çıkar merak etti. Peki, Bir Zamanlar Çukurova 104. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 103. bölümde neler oldu? Yeni bölüm fragmanı çıktı mı? İşte bilgiler...

Ekranları sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova bu akşam yeni sezonuyla sevenleriyle buluşuyor. Bir Zamanlar Çukurova dizisi izlemek isteyen izleyicilerimiz Bir Zamanlar Çukurova canlı izle! Bir Zamanlar Çukurova ATV canlı izle! şeklinde aratıyor. Bir Zamanlar Çukurova 104. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 103. bölümde neler oldu? Yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı ne zaman çıkar? Bir Zamanlar Çukurova 104. bölüm fragmanı çıktı mı? Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bir Zamanlar Çukurova yeni sezonu bugün 9 Eylül Perşembe günü ATV'de başlayacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 104. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova bugün 103. bölümü ile ekranlara gelecek. Yeni bölümünün ardından 104. bölüm fragmanı yayınlanacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 103. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çukurova görünmez düşmanın peşinde

Yamanlar Konağı'nı saran alevlerin arasında başta Züleyha ve Fikret olmak üzere tüm Çukurova halkı Demir'i aramaya başlar. Fikret, yaralıların hastaneye yetişmesi için canla başla çabalarken Züleyha, bu hain saldırının bir düşman tarafından yapıldığını düşünüp savcıyla görüşmek ister. Ancak Ümit, yaşanan onca acıdan sonra da rahat durmaz. Savcıya yaptığı şoke edici açıklamalarla Züleyha ve Fikret'i oldukça zor bir duruma sokar. Fikret, başta kararsız kalsa da sonunda Züleyha'ya Hakan'ın adını verir ve saldırıyı onun gerçekleştirmiş olabileceğini söyler. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Hakan ve Abdülkadir intikam planı kimleri yakacak?

Şehre intikam ateşiyle beraber gelen Hakan Gümüşoğlu, ölen kardeşi Erkan'ın intikamını almak için her şeyi yapmaya hazırdır. Demir'le önceden yolları kesişen zengin iş adamı Hakan, şimdi Çukurova'da itibar kazanmak ve dengeleri değiştirmek hedefindedir. Hakan, Adnan ve Demir Yaman ile kapanmamış davası olan Abdülkadir ile birlikte adım adım intikamını planlar ve Yamanlar Konağı'nı gözlemeye başlar. Ancak Hakan ve Abdülkadir'in hedefinde hiç beklenmedik bir isim daha vardır.

Züleyha'nın silahından çıkan kurşun Ümit'i vuruyor!

Züleyha, bulunan bir cesedin teşhisi için çağrılır. Acısıyla boğuşan Züleyha'ya bir darbe de Ümit'ten gelir. Ümit, Züleyha'dan Demir'in yerini öğreneceğini düşünüp Adnan'ı kaçırır. Ümit'in yaptıkları artık canına tak eden Züleyha, silahını alıp Ümit'in karşısına çıkar. Aralarında yaşanan boğuşma esnasında Ümit vurulur. Züleyha dehşet içindedir. Üstelik onları uzaktan izleyen kişiden de habersizdir.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Züleyha Yaman (Hilal Altınbilek): İstanbul'da bir terzidir.

Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık): Adana'nın yerlilerinden olan bir ağadır.

Fikret Fekeli/Yaman (Furkan Palalı): Adnan Yaman'ın gayrimeşru oğludur.

Lütfiye Duman (Hülya Darcan): Fikret'in teyzesidir.