Bir Yolcu Uçağının Motoru, Uçuşun Ortasında Koptu (Video)

Twitter'a bu gece yüklenen bir video, uçuş sırasında kimsenin tanık olmak istemeyeceği bir görüntüyü gözler önüne serdi. Logan Webb isimli Twitter kullanıcısı, Delta Havayolları'nın Baltimore-Washington'a seyahat eden uçağında yaşanan olayın videosunu kayda aldı. Videoda motor fırıldağının tamamen yerinden çıktığı görüldü.

ABC News'a göre MD-88 isimli 32 yaşındaki uçağın motorları, kuyruk kısmına yakın bir yerde, gövdeye monte edilmiş şekildeydi. Hartsfield Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yapan ve Baltimore-Washington'a sefer gerçekleştiren 1425 sefer sayılı uçak, 1 saat kadar uçuş yaptı. 1 saatin ardından uçağın motorundaki bir parçanın kopması sonucunda uçak, Raleigh-Durham Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yapmak zorunda kaldı. Uçakta bulunan 148 yolcu, fazlaca sallanmış olsa da hiçbir yara almadan indirildi.

Canlı havayolu trafiği konuşmaları yayını yapan LiveATC kanalında kaptanın "Acil iniş yapacağız. Uçak piste inerken kabin ekibine ihtiyacımız olacak" dediği duyuldu.

Kaza sırasında uçakta bulunan Avery Porch isimli yolcu, WMAR-TV'ye verdiği röportajda şu ifadelere yer verdi:

"Sesi (motor parçasının düşmesi) duyduktan sonra kabine duman dolduğunu gördük ve o an paniğe kapılmaya başladık. Duman biraz yavaşlamaya başlasa da içerideki sıcaklık da artmaya başladı. Hava kesildi. Atlayacak ilk insan konumunda da ben vardım."

Avery Porch'un erkek arkadaşı Tyler Kreuger, havada telefon çekmese bile ailesine "Sizi seviyorum" şeklinde mesaj attığını belirtti.

Başka bir yolcu olan Jack Leonard, ABC11'e verdiği röportajda "Her şeyi duyduk ve hissettik. Dürüst olmak gerekirse aşırı derecede korkunçtu. Başladığı an bir felaketin içinde olduğunuzu anlıyordunuz. Birkaç saniye sonra da duman, arkadan kabine dolmaya başladı. Kokuyu alabiliyordunuz. Yanık metal kokusu kabine yayılırken tüm uçak titremeye başladı."

Kazanın görüntülerini paylaşan Logan Webb, videosunun altında şu ifadeleri kullandı:

"Dün Atlanta'dan Baltimore'a giderken uçuşumda çektiğim video. İnanılmaz derecede yumuşak acil iniş için @Delta'ya teşekkür ederim."

Olay için özür dileyen Delta, yolcular Raleigh'de beklerken yolculara 30 dolar değerinde yemek fişi verdi. Korku dolu anların görüntülendiği videoya aşağıdaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.