Bir yıllık evli çifti kaza ayırdı: Genç kadın öldü, eşi yaralı
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Bir yıllık evli çifti kaza ayırdı: Genç kadın öldü, eşi yaralı

09.11.2020 00:35 | Son Güncelleme: 09.11.2020 00:41
Bir yıllık evli çifti kaza ayırdı: Genç kadın öldü, eşi yaralı

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki bir yıllık evli çiftten Ayşe Yarbaş (25) yaşamını yitirdi, eşi Fatih Yarbaş (30) ise yaralandı.

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki bir yıllık evli çiftten Ayşe Yarbaş (25) yaşamını yitirdi, eşi Fatih Yarbaş (30) ise yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Kumluca'ya bağlı Temel Eğitim Mahallesi Gödene Caddesi'nde meydana geldi. İzzet E. yönetimindeki 34 REG 22 plakalı otomobil, iddiaya göre Fatih Yarbaş'ın kullandığı 07 VHJ 27 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Kazada motosikletin sürücüsü Fatih Yarbaş ve arkasında yolcu olarak bulunan eşi Ayşe Yarbaş yola savruldu. Motosiklet ise refüjde kaldı. Yaklaşık 30 metre savrulan Ayşe Yarbaş, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan Fatih Yarbaş ise gelen ambulansla Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Fatih Yarbaş'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza sırasında Ayşe ve Fatih Yarbaş çiftinin başında kask olmadığı belirtildi.

Kaza sonucu şoka giren otomobil sürüsü İzzet E. ise olay yerinden yaklaşık 200 metre ileride durabildi. İzzet E. polis tarafından gözaltına alındı. Savcının incelemesinin ardından Ayşe Yarbaş'ın cenazesi Kumluca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.BİR YIL ÖNCE EVLENMİŞLER

Bir sitede görevli olarak çalışan Ayşe ve Fatih Yarbaş çiftinin bir yıl önce evlendiği, kazadan önce de Güzören Mahallesi'nde oturan Ayşe Yarbaş'ın anne ve babasını ziyaretten döndükleri öğrenildi.


- Antalya
Bir yıllık evli çifti kaza ayırdı: Genç kadın öldü, eşi yaralı
Bir yıllık evli çifti kaza ayırdı: Genç kadın öldü, eşi yaralı
Bir yıllık evli çifti kaza ayırdı: Genç kadın öldü, eşi yaralı
Bir yıllık evli çifti kaza ayırdı: Genç kadın öldü, eşi yaralı
Bir yıllık evli çifti kaza ayırdı: Genç kadın öldü, eşi yaralı
Bir yıllık evli çifti kaza ayırdı: Genç kadın öldü, eşi yaralı
Bir yıllık evli çifti kaza ayırdı: Genç kadın öldü, eşi yaralı
Bir yıllık evli çifti kaza ayırdı: Genç kadın öldü, eşi yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan SARIKAYALI

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