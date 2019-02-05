Bir Yıldır Çektiği Karın Ağrısından 6 Saatlik Operasyonla Kurtuldu

YASİN DİKME - Şanlıurfa'da karın ağrısı şikayetiyle başvurduğu Gaziantep, Adana ve Şanlıurfa'daki hastanelerde bir yıldır rahatsızlığına tanı konulamayan 7 yaşındaki Zeliha Berak Gül, Harran Üniversitesi (HRÜ) Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki 6 saatlik operasyonla sağlığına kavuştu.

Siverek ilçesinde yaşayan Zeliha Berak Gül, bir yıl önce şiddetli karın ağrısı yaşamaya başlayınca ailesi tarafından kentteki hastaneye götürüldü. Buradaki tedavisinde herhangi bir tanı konulamayan ancak ağrıları devam eden Gül, ailesi tarafından önce Gaziantep'e, ardından Adana'ya götürüldü.

Karın ağrıları devam eden ve başvurduğu hastanelerde tanı konulamayan Gül, tavsiye üzerine daha sonra HRÜ Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Burada Çocuk Cerrahisi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Erman Dörterler tarafından muayene edilen çocuğun safra yollarında "Koledok kisti" oluştuğu belirlendi.

Dörterler ve Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz tarafından ameliyata alınan çocuk, 6 saatlik bir operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

"Safra akışı sağladık"

Dr. Öğr. Üyesi Dörterler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklarda safra yollarından genişlemeye bağlı kitle oluşmasının çok nadir görüldüğünü söyledi.

Bu tür vakaların yaklaşık 200 bin kişide bir görüldüğünü belirten Dörterler, başarılı operasyonla küçük kızın normale döndüğünü ifade etti.

Dörterler, söz konusu kitlenin alınmaması durumunda kanser olma riskinin yüksek olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Şiddetli karın ağrısı yaşayan küçük Zeliha'nın rahatsızlığı için birçok hastaneye başvuru yapılmış, takip edilmiş fakat rahatsızlığına tanı konulamamış. Biz de yapılan detaylı incelemede çocukta nadiren rastladığımız, 'koledok kisti' dediğimiz safra yollarının çıkış yollarında genişlemeye bağlı olarak oluşan kist belirlerdik. Hastamızı yaklaşık 6 saat süren riskli bir ameliyata aldık. Safra akımını ince bağırsaklara bağlayarak safra akışı sağladık. Çocuğumuz şu an gayet sağlıklı ve kısa sürede taburcu edildi."

- "Çocuklarda karın ağrılarına dikkat edilmeli"

Safra kesesindeki yumru denilen kistlerin alınmaması durumunda kanser olma riskinin yüksek olduğuna dikkati çeken Dörterler, şunları kaydetti:

"Bu tür rahatsızlıklara daha çok kızlarda rastlıyoruz. Hastalarımızın çoğunluğu 10 yaş altındaki gruplar oluyor. Bu tür rahatsızlıklar çok nadir görülmekle birlikte şiddetli karın ağrıları, sarılık atakları, geçmeyen karın ağrılarına çok dikkat etmek gerekiyor. Hastalığını bilinmesin halinde tanısı ve tetkiki daha çok kolay oluyor. Özellikle çocuklarda karın ağrılarına çok dikkat etmek gerekiyor. Zeliha kızımız da bu tür şikayetle birçok hastaneye götürülmüş fakat tanı konulamamış.'

Zeliha Berak Gül de uzun zamandan bu yana karın ağrısı şikayeti olduğunu anlatarak, kendisini tedavi eden doktorlara teşekkür etti.

Anne Garip Gül ise bir yıldır çocuğunun tedavisi için birçok hastaneye başvurduklarını fakat bir türlü rahatsızlığının belirlenemediğini ifade etti.

Çocuğunun çok acı çektiğini belirten anne Gül, "Bir yıldır kızımı hastane hastane dolaştırdım. Kimse tanısını koymadı. En son buraya geldik sağ olsun buradaki doktorlar çok ilgilendi ve rahatsızlığı tespit etti. Kızım ameliyat oldu ve çok şükür sağlığına kavuştu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA