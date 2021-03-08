'Bir yılda 303 kadın öldürüldü, kimse bu rakamlara alışmasın'
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'Bir yılda 303 kadın öldürüldü, kimse bu rakamlara alışmasın'

08.03.2021 20:02 | Son Güncelleme: 08.03.2021 20:17
'Bir yılda 303 kadın öldürüldü, kimse bu rakamlara alışmasın'

ANTALYA'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, Antalya Kadın Meclisi üyeleri adına açıklama yapan Avukat Behiye Pakize Yanık, "5 Mart'tan 5 Mart'a 303 kadın öldürüldü, 181 kadın şüpheli şekilde hayatını kaybetti.

ANTALYA'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, Antalya Kadın Meclisi üyeleri adına açıklama yapan Avukat Behiye Pakize Yanık, "5 Mart'tan 5 Mart'a 303 kadın öldürüldü, 181 kadın şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Bu rakamlara kimse alışmasın, rakamları kimse normalleştirmesin" dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, Antalya'da Kazım Özalp Caddesi'nde bulunan Attalos Heykeli önünde iki basın açıklaması yapıldı. Alanda toplanan yaklaşık 200 kadından bazıları, basın açıklaması öncesinde halay çekti. Antalya Kadın Meclisi ve Kadın Platformu'na bağlı kadınların yanı sıra, cadde üzerinde bulunan kadınlar da basın açıklamasına katıldı.

'303 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ'

Attalos Heykeli önünde ilk olarak Antalya Kadın Meclisi üyeleri toplandı. Grup adına Avukat Behiye Pakize Yanık basın açıklamasını okudu. Yanık, "Dünyanın yarısı olan, her yerde olan biz kadınlar, her gün ölüme, şiddete, cinsel saldırıya maruz bırakılıyoruz. Bizler şiddeti, cezasızlığı, şüpheli ölümleri, kadın cinayetlerini durdurmak için buradayız. Bizler her ay kadın cinayetlerinin şüpheli, kadın ölümlerinin verilerini tek tek açıkladık. Şubat ayında 28 günde 28 kadın öldürüldü. 12 kadın şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Geçen 5 Mart'tan bu 5 Mart'a kadar 303 kadın öldürüldü, 181 kadın şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Bu rakamlara kimse alışmasın, rakamları kimse normalleştirmesin. Her ay açıkladığımız bu veriler, birer sayı değil, kadınların mücadele dolu yaşamıdır. Kadın cinayetlerini şüpheli bırakmayacağız. Topyekün mücadele edecek, eşitliği ve özgürlüğü kazanacağız" dedi.

'DİRENMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Kadın Meclisi üyelerinin ardından, alanda toplanan Antalya Kadın Platformu üyeleri de açıklama yaptı. Grup adında Fatma Kayaoğlu, "Her gün 3 kadın öldürülüyor. Yaşam hakları ellerinden alınıyor. Bir yılda 300 kadın öldürülürken, bunların 181'i şüpheli şekilde gerçekleştirildi. Kadınlar mücadelelerini sürdürecekler. Yaşamın her alanında ayrımcılığa, cinsiyetçiliğe, yoksulluğa ve erkek şiddetine karşı direnmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

'Bir yılda 303 kadın öldürüldü, kimse bu rakamlara alışmasın'
'Bir yılda 303 kadın öldürüldü, kimse bu rakamlara alışmasın'
'Bir yılda 303 kadın öldürüldü, kimse bu rakamlara alışmasın'
'Bir yılda 303 kadın öldürüldü, kimse bu rakamlara alışmasın'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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