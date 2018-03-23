Trump'ın Sus Payı 150 Bin Dolar Verdiği Eski Playboy Modeli: Birlikte Olduktan Sonra Para Teklif Etti

Cinsel içerikli film yıldızı Stormy Daniels ile olan ilişkisi olduğu iddiaları gündemden düşmeyen ABD Başkanı Donald Trump ile yasak ilişki yaşadığını iddia eden eski Playboy modeli Karen McDougal, CNN'e bir röportaj verdi.

10 AYLIK İLİŞKİ

McDougal, 2006 yılında Trump ile 10 ay süren bir ilişki yaşadıklarını ve o dönem ikisinin birbirine aşık olduğuna inandığını söyledi.

Playboy modeli Karen McDougal

"ONDAN ETKİLENMİŞTİM"

CNN'den Anderson Cooper'a konuşan McDougal, "Çok çekiciydi, çok tatlıydı. Ondan etkilenmiştim, karizmasını sevmiştim. İkimizin arasında gerçek duygular vardı." ifadelerini kullandı.

TRUMP BİRLİKTELİKLERİNDEN SONRA PARA VERMİŞ

Trump'la ilk birlikteliğine dair çarpıcı açıklamalar yapan McDougal, Trump'ın kendisiyle ilk kez birlikte olduktan sonra para vermeye çalıştığını söyledi. Eski Playboy modeli, "Parayı nasıl alabileceğimi bilmiyordum. Daha önce kimse bu şekilde para teklif etmemişti. Bunu para için yaptığımı düşündüğünü düşünmüştüm. Ona, 'Bu ben değilim. Ben bu tarz bir kız değilim' dedim. Kendimi berbat hissetmiştim." ifadelerini kullandı.

Karen McDougal, Trump'la birlikte

"YANLIŞ OLDUĞUNU GÖRÜYORUM"

Trump'la ilişkisinin hiç olmamasını dilediğini söyleyen McDougal, "Geriye baktığım zaman, bunun yanlış olduğunu görüyorum. Çok fazla suçum vardı ama yine de devam ettim" ifadelerini kullandı.

KONUŞMASIN DİYE 150 BİN DOLAR VERMİŞTİ

McDougal, Trump ile ilişkilerinin, ABD Başkanı'nın küçük oğlu Barron Trump'ın doğumundan hemen sonraya denk geldiğini söyledi.

McDougal, daha önce Trump'tan ilişki hakkında konuşmaması için 150 bin dolar aldığını ve bir gizlilik sözleşmesi imzaladığını açıklamıştı. Eski Playboy modeli geçtiğimiz günlerde gizlilik sözleşmesinin feshedilmesi için hukuki mücadele başlatmıştı.