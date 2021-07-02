"Bir Umut" filmi Karlovy Vary Festivali'nde First Cut+'a seçildi
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"Bir Umut" filmi Karlovy Vary Festivali'nde First Cut+'a seçildi

'Bir Umut' filmi Karlovy Vary Festivali'nde First Cut+'a seçildi
Anadolu Ajansı / Hilal Uştuk - Haberler | Güncel

Yönetmenliğini Ümit Köreken'in üstlendiği "Bir Umut" filmi, "55. Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali"nde "First Cut+" bölümüne alındı.

Yönetmenliğini Ümit Köreken'in üstlendiği "Bir Umut" filmi, "55. Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali"nde "First Cut+" bölümüne alındı.

Başrollerinde Baran Şükrü Babacan, Eylem Yıldız ve Funda Eskioğlu'nun rol aldığı film, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğinde, Türkiye, Almanya ve Slovenya ile TRT'nin ortak yapımcılığında hayata geçti.

Ümit Köreken ile eşi Nursen Çetin Köreken'in de yapımcı olduğu "Bir Umut", festivalin endüstri bölümü First Cut+'a seçilen uluslararası 8 proje arasında yer aldı.

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek First Cut+'a seçilen yönetmenler ve yapımcılar, First Cut+ Direktörü Ilaria Gomarasca, pazarlama uzmanı Boris Pugnet, L'Avventura Studio'dan dijital pazarlama uzmanı Alexis Hamaide, WOLF şirketinden uluslararası tanıtım ve PR uzmanları Laurin Dietrich ve Michael Arnon, dünya satış ajanı Heretic'te görev yapan Ioanna Stais ve ödüllü kurgucu Catalin Cristu?iu ile festival, dağıtım, tanıtım, fragman ve afiş tasarım stratejisi üzerine birebir çalışma fırsatı bulacak.

"Halef" filmindeki performansıyla 2018 Malatya Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazanan Baran Şükrü Babacan, "Eğreti Gelin" filmindeki performansıyla 2005 Adana Altın Koza Film Festivali'nde "Umut Vadeden Kadın Oyuncu" ödülünü alan Eylem Yıldız ve Devlet Tiyatroları sanatçısı Funda Eskioğlu filmdeki başrolleri paylaştı.

Uluslararası ve ulusal çeşitli festivallerde gösterilmesi planlanan filmin konusu kısaca şöyle:

"Sinema filmlerinde rol almak isteyen oyuncu Umut ile eşi Asiye, kendi kurdukları özel tiyatroda yönetmenlik yapmaktadır. Umut, 14 yaşındayken babasını kaybetmiş, annesinin üç çocuklu bir adamla evlenmesi üzerine Bursa'da yaşayan dayısının yanına gönderilmiştir. Annesiyle 20 yıl hiç görüşmeyen Umut, sınırda yaşadığı sorun nedeniyle Bursa'ya dönemeyen tır şoförü dayısından bir telefon alır. Anadolu'nun küçük bir kasabasında yaşayan annesi, hastalığı nedeniyle tedavi için Bursa'ya gelmiştir. Annesinin gelişiyle geçmişe ait tüm travmalarıyla yeniden yüzleşmek zorunda kalan Umut'un yaşamı beklenmedik durumlarla 42 saat içinde alt üst olur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilal Uştuk

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"Bir Umut" filmi Karlovy Vary Festivali'nde First Cut+'a seçildi - Haberler
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