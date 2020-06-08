Yeni Zelanda koronavirüsü tamamen yendi, yarından itibaren tüm yasaklar kalkacak
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Yeni Zelanda koronavirüsü tamamen yendi, yarından itibaren tüm yasaklar kalkacak

Koronavirüs salgınında tüm dünyada 400 binden fazla insan hayatını kaybederken Yeni Zelanda salgını tamamen yendi. Başbakan Jacinda Ardern, yarından itibaren tüm yasakların kaldırılacağını duyurdu.

08.06.2020 10:46 | Son Güncelleme: 08.06.2020 11:00

Aylardır bütün dünyada panik yaratan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına zamanında müdahale ederek yayılmasını engellemeyi başaran Yeni Zelanda'dan kritik bir açıklama geldi. Başbakan Jacinda Ardern, salgını tamamen yendiklerini ve yarından itibaren bütün yasakların kaldırılacağını duyurdu.

Kovid-19 önlemleri sayesinde ülkedeki salgının sona erdiğini duyuran Ardern, ülkedeki bütün yasakların kaldırılacağını açıkladı. Ardern, "Ülkedeki alarm durumunu bu geceden itibaren birinci seviyeye çekiyoruz. Kamusal etkinlikler ya da özel etkinlikler bir kısıtlama olmadan devam edebilir ve hiçbir engel ve yasak olmadan perakende ve hizmet sektörleri çalışmalarına devam edebilir. Bütün toplu taşıma araçları çalışmaya devam edecek" dedi.

Bir ülke koronavirüsü tamamen yendi! Yarından itibaren bütün yasaklar kalkacak
Başbakan Jacinda Ardern

SINIRLAR BİR SÜRE DAHA KAPALI KALACAK

Sınırların bir süre daha kapalı kalacağını duyuran Sağlık Bakanı Dr. Ashley Bloomfield, "Bu hafta sınırdan geçerek ülkeye giriş yapacak herkes iki haftalık süreç içerisinde iki kez test edilecektir. Ayrıca sınırda ya da sınıra yakın bölgede çalışanlar da test edilecektir" ifadesini kullandı.

SALGINDAN EN ÇOK ETKİLENEN 15 ÜLKE

Salgın dünyanın bazı bölgelerinde etkisini artırırken Kovid-19'dan en çok etkilenen ve en çok vaka görülen 15 ülke ise şu şekilde sıralandı:

ABD: 1,940,468 (Ölüm: 110,503)

Brezilya: 691,758 (Ölüm: 36,455)

Rusya: 467,073 (Ölüm: 5,851)

Birleşik Krallık: 287,621 (Ölüm: 40,625)

Hindistan: 257,486 (Ölüm: 7,207)

İspanya: 241,550 (Ölüm: 27,136)

İtalya: 234,998 (Ölüm: 33,899)

Peru: 196,515 (Ölüm: 5,465)

Fransa: 191,102 (Ölüm: 29,158)

Almanya: 185,750 (Ölüm: 8,685)

İran: 171,789 (Ölüm: 8,281)

Türkiye: 170,132 (Ölüm: 4,692)

Şili: 134,150 (Ölüm: 1,637)

Meksika: 117,103 (Ölüm: 13,699)

Suudi Arabistan: 101,914 (Ölüm: 712)

Yeni Zelanda koronavirüsü tamamen yendi, yarından itibaren tüm yasaklar kalkacak

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