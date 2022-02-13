MERSİN (İHA) - Bir tarafı yaz bir tarafı kış; bir tarafında kayak diğer tarafında yüzme keyfi

Türkiye'nin turizm kentleri başlarında yer alan Mersin'in kıyı bölgelerinde yaz havasının hakim olması ile Kızkalesi başta olmak üzere sahile gidenler denizin keyfini yaşadı

Şehir dışından gezmeye gelen bazı vatandaşlar hava sıcaklığının 16 derecelerde olmasını fırsat bilerek denize girerek yüzmenin keyfini çıkardı

Çocuklar kumsalda oynarken, gezintiye çıkarılan köpeklerin de denize girmesi dikkat çekti

Şehrin 30. kilometresinden başlayarak yukarı bölgelerde geçtiğimiz günler de yağan kar nedeniyle tam bir kış havası yaşanıyor

MERSİN - Yaz ve kış mevsiminin aynı anda yaşandığı Türkiye'nin turizm kentleri başlarında yer alan Mersin'in kıyı bölgelerinde sıcaklığın artması ile şehrin simgesi Kızkalesi başta olmak üzere sahile gidenler denizin keyfini çıkardı. Kızkalesi'nin bulunduğu Erdemli'de denize 30 kilometre uzaklıkta yaylalarda 1 metreyi aşan kar kışı, sahile gelen vatandaşlardan bazıları suya girerek ise yaz havasını yaşattı.

Ülke genelinde bir çok ilde kış mevsimi etkisini sürdürürken tarım ve turizm kenti Mersin'de iki mevsim aynı anda yaşanıyor. Kentte sahile 30 kilometre uzaklıktaki yaylalardan başlayarak yüksek rakımlı bölgelerde yer yer 2 metreye yaklaşan kar hayatı zorlarken, yağışların yerini güneşe bırakması ile deniz kenarında yaz dan kalma günler yaşanmaya başladı. Hafta sonunu değerlendirmek isteyen bir çok kişi başta Mersin olmak üzere çevre illerden vatandaşlar Erdemli ilçesinde bulunan Kızkalesi'ne gelerek vakit geçirdi. Özellikle il dışından gelen vatandaşlardan bazıları denize girerek kış günü yüzüp suyun tadını çıkardı. Çocuklar kumsalda oynarken, aileler yürüyüş yapıp deniz havası aldı. Köpekler de hem kumsalın hem de denizin keyfini yaşadı.

Şanlıurfa soğuk diye Mersin'e gelip denize girdi

Şanlıurfa'dan hafta sonunu değerlendirmek için geldiklerini yaşadıkları yerin bu kış soğuk olduğunu belirten Yaşar Çıtlak," Urfa ve Gaziantep'te kar var. Burada denize giriyoruz muhteşem" dedi.

Nevşehir'de yaşayan ancak kışı Kızkalesi'nde geçiren Murat Kozan da, "Deniz güzel, ben sürekli denize giriyorum fırtına olmadıktan sonra. Kışın gelip burada kalıyorum normal de Nevşehir'de kalıyorum. Nevşehir kar buz altına şuanda burası ise göründüğü gibi dünyanın en güzel sahillerinden birisi. Denizi sahili tertemiz. Kızkalesi dört dörtlük. Burada kış içinde yazı yaşıyoruz onun için geliyorum. Antalya'da 15 sene yaşadım ama burası sahil, deniz ve sakinlik olarak oradan daha güze" ifadelerini kullandı.

Önce kar sonra sahil gezisi

Hava sıcaklığı artınca sahilin tadını çıkarmak istediklerini belirten Rasim Nergiz, sıcaklığın 16 dereceye çıktığını denizin güzel olduğunu söyledi.

Bir gün önce, kar yağan Erdemli ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Aslanlıköy bölgesine gittiklerin anımsatan Engin Konak," Yüksek rakımlı bölgeler göre sahil de hava güzel. Bugün de Mersin'imizin güzel Kızkalesi'ne geldik. Mersin'de sahil kısımları çok güzel sanki yaz havası gibi ama yukarılara çıktığımız zaman daha çok kış nedeniyle kar ve tipi bulunuyor" şeklinde konuştu.