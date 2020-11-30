Bir süredir ekranlardan uzak kalan Hülya Avşar, yeni projesiyle seyircilerin karşısına çıkıyor
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Bir süredir ekranlardan uzak kalan Hülya Avşar, yeni projesiyle seyircilerin karşısına çıkıyor

30.11.2020 22:52 | Son Güncelleme: 30.11.2020 23:04

Uzun süredir televizyonda görünmeyen Hülya Avşar'ın dizi projesiyle ekranlara geri dönüyor. Hülya Avşar, Faruk Turgut'un patronu olduğu Gold Film'le dizi projesi yapmak için prensipte anlaştı.

Hülya Avşar'dan hayranlarını sevindirecek müjdeli haber geldi. Bir süredir ekranlarda görünmeyen Hülya Avşar yeni dizi ile setlere geri dönecek.

PRENSİPTE ANLAŞTI

Hülya Avşar, Faruk Turgut'un patronu olduğu Gold Film'le dizi projesi yapmak için prensipte anlaştı.

BEĞENİ YAĞIYOR

Güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Hülya Avşar sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor. Sıkı takipçileri Hülya Avşar'ın yaptığı her paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuyor.

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Bir süredir ekranlardan uzak kalan Hülya Avşar yeni projesiyle seyircilerin karşına çıkıyor
Bir süredir ekranlardan uzak kalan Hülya Avşar yeni projesiyle seyircilerin karşına çıkıyor
Bir süredir ekranlardan uzak kalan Hülya Avşar yeni projesiyle seyircilerin karşına çıkıyor
Bir süredir ekranlardan uzak kalan Hülya Avşar yeni projesiyle seyircilerin karşına çıkıyor
Bir süredir ekranlardan uzak kalan Hülya Avşar yeni projesiyle seyircilerin karşına çıkıyor
Bir süredir ekranlardan uzak kalan Hülya Avşar yeni projesiyle seyircilerin karşına çıkıyor
Bir süredir ekranlardan uzak kalan Hülya Avşar, yeni projesiyle seyircilerin karşısına çıkıyor
Haber Yorumları (2)
YUKON: HÜLYA''YI HER ZAMAN BEĞENMİŞİMDİR . . İKİNCİ BAHARI BENİM YAŞAR BENİMLE EVLENİR Mİ ACABA ? ŞANSIMI DESEM Mİ DİYOM ? BENCE ONU MUTLU EDER BİRBİRİMİZLE GURUR DUYARIZ. . . PARA YOK AŞK BİTTİ DEĞİL ZATEN PARAM YOK O YÜZDEN SORUN YOK . . GELİRSE EYVALLAH GELMESE DE SEVGİMDEN BİŞEY KAYBETMEZ . . .
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.11.2020 23:32:04. #1.14#
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