Bir süredir ekranlardan uzak kalan Hülya Avşar, yeni projesiyle seyircilerin karşısına çıkıyor

Uzun süredir televizyonda görünmeyen Hülya Avşar'ın dizi projesiyle ekranlara geri dönüyor. Hülya Avşar, Faruk Turgut'un patronu olduğu Gold Film'le dizi projesi yapmak için prensipte anlaştı.

Hülya Avşar'dan hayranlarını sevindirecek müjdeli haber geldi. Bir süredir ekranlarda görünmeyen Hülya Avşar yeni dizi ile setlere geri dönecek.

PRENSİPTE ANLAŞTI

Hülya Avşar, Faruk Turgut'un patronu olduğu Gold Film'le dizi projesi yapmak için prensipte anlaştı.

BEĞENİ YAĞIYOR

Güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Hülya Avşar sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor. Sıkı takipçileri Hülya Avşar'ın yaptığı her paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuyor.