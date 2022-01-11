Bir rüya daha gerçek oldu

MALATYA (Bültenler) - Sivas Yolu, Battalgazi Yolu, Çöşnük ve Yeni Malatya Stadyumuyla birlikte Elazığ Yoluna bağlanacak olan Kuzey Kuşak Yolu kapsamında 115 mt uzunluğunda dört açıklıklı, 28 mt yükseklikte ve 30 mt genişliğindeki Hanımınçiftliği-Taştepe Viyadüğü tamamlandı. Viyadük çalışmalarının bittiği alanda dolgu ve peyzaj çalışmaları ise Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından devam ediyor.

Bölge için önemli bir çalışmanın tamamlandığı için memnun olduklarını ifade eden mahalle sakinlerinden Rıfat Dayan, Taştepe Mahallesinde oturduğunu belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a Kuzey Kuşak Yolunu açtığı için teşekkür etti.

Taştepe Mahalle Muhtarı Mehmet Kılıç'ta, yapılan çalışmalar hakkında memnuniyetini dile getirerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve ekibine teşekkür etti. Muhtar Kılıç, "İnşallah en kısa zamanda viyadük trafiğe açılınca büyük oranda trafik sıkıntımız çözülecek. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Büyükşehir Daire Başkanlarına çok teşekkür ediyorum. Yapılan yol Taştepe, Hanımınçiftliği, Melekbaba ve Battalgazi'ye çok büyük katkısı olacak" şeklinde konuştu.

Melekbaba Mahalle Muhtarı Ali Demir ise, "Bugün bitme aşamasındaki viyadük sevincini paylaşıyoruz. Bölgemize imar ve ulaşım olarak değer katacak. Gerçekten bu güzel çalışma Hanımınçiftliği, Melekbaba, Taştepe, Kaynarca ve çevreyolunun altındaki 15 mahalleyi ilgilendiriyor. Bu eserlerin ortaya çıkmasında Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan ve ekibi emek vererek bu eserleri ortaya çıkarmıştır" diye konuştu.

Hanımınçiftliği-Taştepe Viyadüğünün tamamlandığını ve dolgu çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Yol ve Alt Yapı Koordinasyon Daire Başkanı Hakan Demir, "Malatya'mızın geleceğine damga vuracak, ulaşım ağları içerisinde en önemlisini oluşturan Kuzey Kuşak Yolu'nun Hanımınçiftliği'nin Battalgazi yoluna bağlantı noktasındayız. Bölgede yapılan köprümüzün dolgu çalışmaları belediyemiz tarafından devam ediyor. Yaklaşık 3 bin kamyon kadar dolgu malzemesi çekeceğiz. Kuzey Kuşak Yolunu bu yıl içerisinde Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın daha önce ifade ettiği gibi yapacağımız ihaleden sonra sonuçlandırarak halkımızın hizmetine sunacağız. Dolayısıyla Kuzey Kuşak Yolu'nun tamamlanmasıyla birlikte Malatya'mızın en önemli arterini bitirmiş olacağız. Halkımıza şimdiden hayırlı olsun diyorum" açıklamalarında bulundu.

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