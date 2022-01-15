Bir mermerde 195 milyon yıllık nesli tükenmiş "megalodon" fosilleri bulundu

Antalya'da bir mermer ocağından çıkarılan bir taşın yüzeyinde, 195 milyon yıl önce denizel ortamlarda yaşamış midyeye benzer çift kavkılı yapı özelliği gösteren ve nesli tükenmiş bir canlı olan "megalodon" fosillerine rastlanıldı.

ANTALYA (AA) - Antalya'da bir mermer ocağından çıkarılan bir taşın yüzeyinde, 195 milyon yıl önce denizel ortamlarda yaşamış midyeye benzer çift kavkılı yapı özelliği gösteren ve nesli tükenmiş bir canlı olan "megalodon" fosillerine rastlanıldı.

Korkuteli ilçesi Taşkesiği köyündeki bir mermer işletme sahasından blok halinde çıkarılan taş, işlenmek üzere Antalya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaya getirildi. Kesilen ve plaka haline getirilen mermer yüzeyinde değişik figürler gören işçiler, durumu fabrika yetkililerine bildirdi.

Mermer önce Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümüne gönderildi. Burada Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fuzuli Yağmurlu tarafından yapılan incelemede, bu figürlerin 195 milyon yıl önce denizel ortamda yaşamış ve nesli tükenmiş midye benzeri megalodon kalıntıları tarafından oluşturulduğu tespit edildi.

Mermer, şimdilik fabrikada sergileniyor

Mermer fabrikası ihracat uzmanı Yağmur Eren, AA muhabirine, işçiler tarafından mermer ocağında kesilip gelen taşın, fabrikada plaka haline getirilmesi sırasında yüzeyinde farklı görüntünün fark edildiğini söyledi.

Mermerdeki figürleri videoya çeken işçilerin, durumu kendilerine bildirdiğini anlatan Eren, mermeri önce SDÜ'ye gönderdiklerini ve taşta 195 milyon yaşındaki fosillerin yer aldığı öğrendiklerini belirtti.

Eren, mermer ocağında ilk defa böyle bir olayla karşılaştıklarını ifade etti.

Mermerin varlığından haberdar olanların görmeye geldiklerini söyleyen Eren, "Mermeri şimdilik burada sergiliyoruz, müzeden bir talep geldi ama değerlendirme aşamasındayız. Kültür mirası, herkesin de görmesini isteriz." diye konuştu.

195 milyon yıllık kalıntılar

SDÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fuzuli Yağmurlu da mermer plakasının, yansıttığı minerolojik ve petrografik özelliklere göre, taşın dolomitik kireçtaşından yapılı olduğunu belirtti.

Kireçtaşında 195 milyon yıl öncesine ait kalıntılara rastlanıldığını dile getiren Yağmurlu, şunları söyledi:

"Plakayı oluşturan dolomitik kireçtaşları üzerinde Jurassic dönemde sığ denizel ortamda yaşamış kalın kabuklu megalodon fosillerine ait kalıntılar yaygın olarak görüldü. Megalodon, 195 milyon yıl önce yaşamış midye benzeri kalın ve çift kavkılı nesli tükenmiş bir canlıdır. Günümüze dek ulaşan bozulmamış megalodon fosillerinin şekli insan kalbine benzer. Kalıntılar bazı kesimlerde yoğunlaşmış durumda. Mermer plaka üzerindeki figürler tümüyle doğal oluşumlu, Jurassic dönemde denizel ortamlarda yaşamış megalodon fosillerine ait kabuk kalıntıları tarafından meydana getirilmiş."

Yağmurlu, kaya içinde yer alan kalıntıların çökelme sırasında meydana gelen doğal jeolojik olaylara bağlı olarak parçalanması, biçim değiştirmesi ve dizilmesi sonucunda, plaka üzerindeki figürleri oluşturduğunu kaydetti.