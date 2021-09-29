Bir mahalle Sinop'tan ayrılmak istiyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bir mahalle Sinop'tan ayrılmak istiyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Bir mahalle Sinop'tan ayrılmak istiyor

Sinop'un Türkeli ilçesindeki mahalle sakinleri, Kastamonu'ya bağlanmak için yapılan halk oylamasında sandık başına gidecek.

KASTAMONU (İHA) - Sinop'un Türkeli ilçesindeki mahalle sakinleri, Kastamonu'ya bağlanmak için yapılan halk oylamasında sandık başına gidecek.

İlçeye bağlı Gencek köyü Çayağzı Mahallesi'nde yaşayan 150 kişinin imzasıyla Türkeli Kaymakamlığına verilen dilekçede, birçok kamu-kurum hizmetlerinin Kastamonu ili Çatalzeytin ilçesinden sağlandığı gerekçe gösterilerek, Kastamonu Çatalzeytin'e bağlanması talebinde bulunuldu.

Bu kapsamda, 242 seçmenin bulunduğu Gencek köyü Çayağzı Mahallesi'nin, Kastamonu ili Çatalzeytin ilçesine bağlanma talebi, 24 Ekim'de yapılacak halk oylaması ile değerlendirilecek.

Yapılan oylamada, halkın en az yüzde 51'i 'evet' oyu kullanırsa, bu talep Sinop İl Genel Meclisine taşınacak, sonrasında Sinop ve Kastamonu valiliklerince ortak değerlendirilerek, İçişleri Bakanlığı tarafından nihai karar verilecek.

Çayağzı Mahallesi, ikinci kez sandık başına gidecek

Çayağzı Mahallesi sakinleri, daha önce de Çatalzeytin ilçesine bağlanma talebinde bulunmuş ve2014 yılında sandık başına gitmiş, kayıtlı 291 seçmenden 201'i oy kullanmıştı. 113 seçmen Çatalzeytin'e geçmek için 'evet' derken, 75 seçmen 'hayır' oyu kullandı. Halk oylaması sonucu oy çokluğuyla "evet" çıkmasına rağmen bu talep, Sinop İl Genel Meclisince reddedilmişti. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdullah Öcalan Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yıldız Tilbe Mustafa Keser İbrahim Tatlıses
Spor Arda Kardeşler Ali Palabıyık Valentin Rosier Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Emine Erdoğan Amelia Hamlin Vladimir Putin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bir mahalle Sinop'tan ayrılmak istiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 18:31:15. #1.12#