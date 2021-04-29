Bir kedicik daha itirafçı oldu: Adnan Oktar bana 3 kez tecavüz etti, yıllarca dayak yedim

Adnan Oktar'ın 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan ve karar kesinleşene kadar ev hapsinde tutulan kediciği 52 yaşındaki Müge Öğütçü de itirafçı oldu. Boğaziçi Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü'nü bitiren Öğütçü, etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini belirterek örgütle ilgili itiraflarda bulundu. Adnan Oktar'ın kendisine 3 kez tecavüz ettiğini söyleyen Öğütçü, "Ses tonumun ince olması ve bakışlarım nedeniyle yıllarca kendisinden dayak yedim" dedi.