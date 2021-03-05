"Bir İh(ti)mal Daha Var!" 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sergisi açıldı

"Bir İh(ti)mal Daha Var!" başlıklı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sergisi, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Beyoğlu Belediyesi ve Bağımsız Sanat Vakfı iş birliği ile düzenlenen serginin açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz katıldı.

Yavuz, sergiyi gezdikten sonra AA muhabirine yaptığı açıklamada, serginin 21 sanatçının eserinden oluştuğunu aktararak, "Bu sanatçılarımızın 18 tanesi kadın, 3'ü erkek. Bunu vurguluyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bu ayda sergiyi açmamızın sebebi, aslında toplumumuzda halen devam eden kadına karşı şiddete bir gönderme yapmaktı. Bu konuyu tekrar düşündürtmek için böyle bir sergi konsepti seçtik." dedi.

Serginin başlığı "Bir İh(ti)mal Daha Var!"ı çok beğendiğini dile getiren Yavuz, şöyle devam etti:

"Sergiyi 'Bir İhmal Daha Var' diye de okumak mümkün. Böyle bir kelime oyunu yaptık. Küratörümüz 'cinsiyet eşitsizliğinin olmadığı bir dünya mümkün mü ?' diye bir soru attı ortaya. Biz de Bakanlığımız adına Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'ni tam da bu tarz etkinlikleri açmak için planlamıştık. Burayı etkin bir şekilde kullanıyoruz. Her ay farklı bir sergimiz var. Bugün açılışını yaptığımız sergi de çok başarılı. Ziyaretçilerimizi bekliyoruz. Toplumdaki kadın meselesini, cinsiyetler arasındaki adaletsiz dağılımı tekrar düşünmek, incelemek isteyen herkesi Beyoğlu'na bekliyoruz."

Serginin küratörü, aynı zamanda Bağımsız Sanat Vakfı Başkanı Hülya Yazıcı ise kadın cinayetlerinin toplumsal bir yara olduğuna dikkati çekerek, "Aslında olumlu, pozitif konularla sergiye çıkmak isterdik. Ama sonuçta bu sergide de çok ayrım yapmadık. Sanatçılarımıza temamızı ilettik. Onlar da temayı nasıl ifade etmek istiyorlarsa o şekilde ifade ettiler." diye konuştu.

Yazıcı, sergide "cinsiyet eşitsizliğinin olmadığı bir dünya mümkün mü" ütopyası üzerinden ilerlediklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kavramsal sanatta izleyiciye bir soru sormak gerekiyor. Farkındalık oluşturmak gerekiyor. Kadınlar ve erkekler aslında ontolojik farklılıklarını tolere edebilmeli diye düşünüyorum. Bu çok zor bir şey değil. Bu konuda toplumsal olarak hepimizin bir rolü ve sorumluluğu olmalı. Biz sanatçılar olarak, bu sergiyle bir sorgulama yapmaya çalıştık."

Sergide, Yazıcı'nın yanı sıra Alexsandra Farazin, Ayşegül Kurt, Ayfer Keçeci, Aygül Okutan, Betül Karakaya, Ceylan Dökmen, Erhan Lanpir, Hülya Yazıcı, Mehtap Özdemir, Marat Taturas, Mustafa Teet, Nelly Akchurina, Pelin Özgöçen, Raife Tokyürek, Tuğba Renkçi Taştan, Şeyma Balcı, Veronique Marganne, Yasemen Uluyurt Çavdarlı, Zehra Başaran, Zeynep Kul Akpala ve Zilia Bakhtieva eserleri yer alıyor.

Sergi kapsamında ayrıca 10 Mart'ta bir söyleşi düzenlenecek. Moderatörlüğünü Dr. Ayşe Taşkent'in üstleneceği söyleşide, yazar Yıldız Ramazanoğlu "Korku ve Tahakkümün Karanlık Yüzü", yönetmen Handan Öztürk "Geçmişten Günümüze Anlatılarda Kadın, Tahakküm ve Bu Geleneğin Temsilcisi İzler", Doç. Dr. Hülya Terzioğlu "Tevhid ve Adalet Bağlamında İslam ve Kadın", Peren Birsaygılı Mut ise "Filistin Direniş Edebiyatının Kadın Sesi, Fadva Tukan" konularını ele alacak.

Sergi, 28 Mart'a kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı