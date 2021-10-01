Bir hafta sonra evlenecek olan Yasemin Şefkatli, gelin hamamında dansöz oynattı - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bir hafta sonra evlenecek olan Yasemin Şefkatli, gelin hamamında dansöz oynattı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

İdo Tatlıses ile 7 Ekim'de nikah masasına oturacak olan Yasemin Şefkatli, düğün öncesi hamamda kutlama yaptı. Şefkatli, eğlencesinde bir de dansöz oynattı.

İmparator İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile uzun zamandır birlikte olduğu Yasemin Şefkatli, 7 Ekim'de dünyaevine girecek. Uzun zamandır düğünü için hazırlık yapan Şefkatli, kız arkadaşlarıyla hamamda eğlence yaptı.

DANSÖZ OYNATTILAR

Kız arkadaşlarıyla hamama giden Yasemin Şefkatli, beyaz peştemal giyerek bir de kına yaktırdı. Kız arkadaşlarıyla büyük bir eğlence yapan Şefkatli, bir de dansöz çağırdı. Genç kadınlar, hamamda dansöze eşlik ederek kurtlarını döktü.

Bir hafta sonra evlenecek olan Yasemin Şefkatli, gelin hamamında dansöz oynattı

PANDEMİDEN DOLAYI KALABALIK DÜĞÜNDEN VAZGEÇTİLER

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, daha önce Haliç Kongre Merkezi'nde bin kişilik bir düğünle evlenmeyi planlamış ancak pandemi nedeniyle vazgeçmişti. Daha sade bir düğün yapmayı tercih eden çift, 7 Ekim'de lüks bir otelde evlenecek.

Bir hafta sonra evlenecek olan Yasemin Şefkatli, gelin hamamında dansöz oynattı

Bir hafta sonra evlenecek olan Yasemin Şefkatli, gelin hamamında dansöz oynattı

Bir hafta sonra evlenecek olan Yasemin Şefkatli, gelin hamamında dansöz oynattı
Haberler.com - Magazin Haberleri
Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin Haberleri
İbrahim Tatlıses 'Çocuklarla ilgilenmedi' diyen eski eşi Adalet Sara'ya sert çıktı: İpi kesersem herkes yere çakılır

İbrahim Tatlıses "Çocuklarla ilgilenmedi" diyen eski eşi Adalet Sara'ya sert çıktı: İpi kesersem herkes yere çakılır
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Aziz Sancar Seyit Torun Meral Akşener Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ebru Şallı Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı
Spor Salih Uçan Stefan Kuntz Oğuzhan Özyakup Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Derya Yanık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bir hafta sonra evlenecek olan Yasemin Şefkatli, gelin hamamında dansöz oynattı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 12:57:05. #1.17#