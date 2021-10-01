Bir hafta sonra evlenecek olan Yasemin Şefkatli, gelin hamamında dansöz oynattı

İmparator İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile uzun zamandır birlikte olduğu Yasemin Şefkatli, 7 Ekim'de dünyaevine girecek. Uzun zamandır düğünü için hazırlık yapan Şefkatli, kız arkadaşlarıyla hamamda eğlence yaptı.

DANSÖZ OYNATTILAR

Kız arkadaşlarıyla hamama giden Yasemin Şefkatli, beyaz peştemal giyerek bir de kına yaktırdı. Kız arkadaşlarıyla büyük bir eğlence yapan Şefkatli, bir de dansöz çağırdı. Genç kadınlar, hamamda dansöze eşlik ederek kurtlarını döktü.

PANDEMİDEN DOLAYI KALABALIK DÜĞÜNDEN VAZGEÇTİLER

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, daha önce Haliç Kongre Merkezi'nde bin kişilik bir düğünle evlenmeyi planlamış ancak pandemi nedeniyle vazgeçmişti. Daha sade bir düğün yapmayı tercih eden çift, 7 Ekim'de lüks bir otelde evlenecek.

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