Bir hafta sonra evlenecek olan Yasemin Şefkatli, gelin hamamında dansöz oynattı
İdo Tatlıses ile 7 Ekim'de nikah masasına oturacak olan Yasemin Şefkatli, düğün öncesi hamamda kutlama yaptı. Şefkatli, eğlencesinde bir de dansöz oynattı.
İmparator İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile uzun zamandır birlikte olduğu Yasemin Şefkatli, 7 Ekim'de dünyaevine girecek. Uzun zamandır düğünü için hazırlık yapan Şefkatli, kız arkadaşlarıyla hamamda eğlence yaptı.
DANSÖZ OYNATTILAR
Kız arkadaşlarıyla hamama giden Yasemin Şefkatli, beyaz peştemal giyerek bir de kına yaktırdı. Kız arkadaşlarıyla büyük bir eğlence yapan Şefkatli, bir de dansöz çağırdı. Genç kadınlar, hamamda dansöze eşlik ederek kurtlarını döktü.
PANDEMİDEN DOLAYI KALABALIK DÜĞÜNDEN VAZGEÇTİLER
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, daha önce Haliç Kongre Merkezi'nde bin kişilik bir düğünle evlenmeyi planlamış ancak pandemi nedeniyle vazgeçmişti. Daha sade bir düğün yapmayı tercih eden çift, 7 Ekim'de lüks bir otelde evlenecek.