Bir evde 2 Miss Turkey! Dilara Korkmaz, 2010 Türkiye dördüncüsü Dilay Korkmaz'ın kardeşi çıktı
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Bir evde 2 Miss Turkey! Dilara Korkmaz, 2010 Türkiye dördüncüsü Dilay Korkmaz'ın kardeşi çıktı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Türkiye'nin en güzel kızlarını seçmek adına düzenlenen ve bir gelenek haline gelen Miss Turkey yarışmasının bu yılki Türkiye Güzeli Dilara Korkmaz oldu. Korkmaz'ın 2010 yılında aynı yarışmada dördüncü olan Dilay Korkmaz'ın kardeşi olduğu ortaya çıktı.

Her yıl merakla beklenen Miss Turkey tacını bu sene Dilara Korkmaz taktı. Kısa sürede pozları ve hayatıyla gündem olan Korkmaz'ın ünlü sunucunun kardeşi olduğu da öğrenildi.

DİLAY KORKMAZ'IN KARDEŞİ ÇIKTI

Türkiye'nin en güzel kızı seçilen Dilara Korkmaz'ın ablası Dilay Korkmaz da daha önce yarışmada dereceye girmişti. 2010 yılında gerçekleşen yarışmada Dilay Korkmaz, dördüncü olmuştu.

Kardeşi birinci olduktan sonra Instagram hesabından paylaşım yapan sunucu Dilay Korkmaz, "Arkadaşlar bir eve iki Miss Turkey tam oldu" notunu düştü.

Bir evde 2 Miss Turkey! Dilara Korkmaz, 2010 Türkiye dördüncüsü Dilay Korkmaz'ın kardeşi çıktı
Bir evde 2 Miss Turkey! Dilara Korkmaz, 2010 Türkiye dördüncüsü Dilay Korkmaz'ın kardeşi çıktı
Bir evde 2 Miss Turkey! Dilara Korkmaz, 2010 Türkiye dördüncüsü Dilay Korkmaz'ın kardeşi çıktı
2021 Türkiye Güzeli Dilara Korkmaz'ın sevgilisiyle pozları gündem oldu
2021 Türkiye Güzeli Dilara Korkmaz'ın sevgilisiyle pozları gündem oldu
Miss Turkey 2021 birincisi seçilen Dilara Korkmaz tacını taktı
Miss Turkey 2021 birincisi seçilen Dilara Korkmaz tacını taktı
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Bir evde 2 Miss Turkey! Dilara Korkmaz, 2010 Türkiye dördüncüsü Dilay Korkmaz'ın kardeşi çıktı - Haberler Magazin
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