Bir dönemin efsane rockçısı Özlem Tekin, yaşadığı köyde şalvarlı görüntülendi
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Bir dönemin efsane rockçısı Özlem Tekin, yaşadığı köyde şalvarlı görüntülendi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

2016 yılında mesleğini bırakan rock müziğinin efsane ismi Özlem Tekin, Muğla'nın Milas ilçesindeki bir köye yerleşti. Uzun zamandır çiftlikte yaşayan ve küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Tekin, şalvarlı haliyle kameralara yansıdı.

Rock müziğinin sevilen şarkıcılarından Özlem Tekin, 5 yıldır Bodrum Milas'a bağlı bir köyde 30 dönümlü çiftlikte hayatını devam ettiriyor. Organik tarım ve hayvancılığa merak saran Tekin, köpekleri ve ekip biçtiği organik sebzeleriyle zaman geçiriyor.

ŞALVARLA GÖRÜNTÜLENDİ

Milliyet'te yer alan habere göre, köy hayatına ve küçükbaş hayvancılığına alışan 49 yaşındaki şarkıcı, şalvarlı haliyle görüntülendi. Yıllardır müzik sektöründen de sosyal medyadan da uzak olan Özlem Tekin'in çiftliğine personel aldığı da dikkatlerden kaçmadı.

İşte Özlem Tekin'in köy hayatından kareler...

Bir dönemin efsane rockçısı Özlem Tekin, yaşadığı köyde şalvarlı görüntülendi
Bir dönemin efsane rockçısı Özlem Tekin, yaşadığı köyde şalvarlı görüntülendi
Bir dönemin efsane rockçısı Özlem Tekin, yaşadığı köyde şalvarlı görüntülendi
Bir dönemin efsane rockçısı Özlem Tekin, yaşadığı köyde şalvarlı görüntülendi
Bir dönemin efsane rockçısı Özlem Tekin, yaşadığı köyde şalvarlı görüntülendi
Bir dönemin efsane rockçısı Özlem Tekin, yaşadığı köyde şalvarlı görüntülendi
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haber Yorumları (2)
GOKHAN Y : Nedenini tahmin edebiliyorum. Sehirde nereye kacarsan kac adamin kafasini sisiriyorlar. Ben de buldugum ilk fiber internet baglantili koye yerlesecegim :D
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??????? ?????: yeni bisey degilki bu.yillardir koyde yasiyor Ozlem.
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
500
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