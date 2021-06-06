Bir dönem sona eriyor! Türkiye'den KKTC'ye giden vatandaşlar eski kimliklerle giriş yapamayacak
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Bir dönem sona eriyor! Türkiye'den KKTC'ye giden vatandaşlar eski kimliklerle giriş yapamayacak

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

Türkiye Cumhuriyeti'nde geçilen yeni kimlik uygulamasının ardından birçok vatandaş kimliğini değiştirdi ancak bazı vatandaşlar henüz kimliğini yenilemedi. Kimlik yenilemeyen vatandaşlarla ilgili dikkat çeken bir haber geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada 30 Haziran'dan itibaren eski kimliklerin girişlerde kabul edilmeyeceği bildirildi.

Türkiye'de hayata geçirilen yeni kimlik uygulamasının ardından çok sayıda vatandaş, kimliklerinde değişikliğe gitmişti. Birçok vatandaş ise henüz kimliklerini değiştirmedi. Kimlik değiştirmeden, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitmeyi düşünen vatandaşlarla ilgili dikkat çeken bir haber geldi.

30 HAZİRAN'DAN İTİBAREN KULLANILMAYACAK

Türkiye'den KKTC'ye gidişlerde eski tip kimlik kartları 30 Haziran'dan itibaren kullanılamayacak. Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 30 Haziran itibarıyla KKTC'ye gidecek Türk vatandaşlarının eski tip nüfus cüzdanları ile Türkiye'den çıkışları sonlandırılacak.

YENİ TİP KARTLAR KULLANILACAK

Açıklamada, "30 Haziran 2021 tarihi itibariyle KKTC'ye gidecek Türk vatandaşlarının eski tip nüfus cüzdanları ile ülkemizden çıkış işlemleri sonlandırılacaktır. Yeni tip kimlik kartı ile çıkılması zorunludur" denildi. KKTC'ye gidişlerde, yeni tip kimlik kartları kullanılacak.

Bir dönem sona eriyor! Türkiye'den KKTC'ye giden vatandaşlar eski kimliklerle giriş yapamayacak
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Barış Yahya Çinçin
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