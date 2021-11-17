Bir dönem hepimiz izliyorduk! En Son Babalar Duyar dizisinin senaryosuyla ilgili gerçek yıllar sonra ortaya çıktı

Türk televizyon tarihine damga vuran dizilerden biri de TRT ekranlarında yayınlanan En Son Babalar Duyar dizisi oldu. 2002'nin Eylül ayında ilk bölümüyle ekrana gelen ve sonrasında Türk izleyicisinin kalbinde taht kuran diziyle ilgili yıllar sonra ortaya çıkan gerçek ise o dönemdeki kafa karışıklıklarını giderdi.

"NANKÖRLÜĞÜNÜ AFFETMEYECEĞİM"

Usta oyuncu Ali Erkazan yıllar sonra katıldığı bir TV kanalında diziyle ilgili bomba açıklamalarda bulundu. Oynadığı rollerle adından söz ettiren usta oyuncu 'En Son Babalar Duyar' dizisinde damadı rolünü canlandıran Levent Ülgen'in kendisine karşı nankörlük ettiğini söyledi. 'Onu diziye ben aldırdım' diyen Erkazan, "Nankörlüğünden ötürü, beni satmasından dolayı hayatım boyunca affetmeyeceğim Levent Ülgen vardır, bir daha hayat beni onunla hiçbir zaman karşı karşıya getiremez" dedi.

"ONA TEKLİFİ BEN GÖTÜRDÜM"

Yaşanan olayların perde arkasını anlatan Ali Erkazan, "En Son Babalar Duyar' dizisine bir damat aranıyordu ben Levent'i lokantada Yemek yerken gördüm, teklifte bulundum. 'Abi sen tamam diyorsan ben hazırım' dedi. Ben de hemen yetkilileri aradım, her şeyi ben konuştum. Nasıl oynaması gerektiğine kadar anlattım" dedi.

"BİZİM ALTTAN KUYUMUZU KAZMIŞ"

Erkazan, "O dönem bizim sözleşmemizde yazan maddeleri karşılıyordu yöneticiler ama çalışanlar paralarını almaktan zorlanıyorlardı. Biz de devreye girdik, biraz sıkıntılar yaşadık yapımcıyla. Birol Güven bizim alttan kuyumuzu kazmış, Ayşegül'le beni ekarte etmenin yollarına başvurdu. Orada Levent Ülgen ile Metin Coşkun da Birol'a hizmet etti. 'Ayşegül Abla ile Ali Abi olmadan dizi olur mu' demediler. Birol 'Biz Ali Abi ve Ayşegül Hanım'la anlaşamadık, anlaşamaya da biliriz onlar olmadan devam eder misiniz' diye soruyor, bunlar da 'Biz ederiz' karşılığını veriyorlar. Birol da hikâyeyi damadın üzerine çevirip bizi ekarte etti. Bunlar da ona hizmet ettiler" şeklinde konuştu

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