Bir doğa harikası İncesu kanyonu
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Bir doğa harikası İncesu kanyonu

Çorum'un Ortaköy ilçesinde bulunan İncesu kanyonu doğal güzelliği ile insanları büyülüyor.

17.07.2020 08:57 | Son Güncelleme: 17.07.2020 09:01

Çorum'un Ortaköy ilçesinde bulunan İncesu kanyonu doğal güzelliği ile insanları büyülüyor.

Yozgat'ın Aydıncık ilçesine bağlı Kazankaya köyünden başlayıp Ortaköy'ün İncesu köyüne kadar uzanan yaklaşık 12 kilometre uzunluğundaki kanyon, Çorum'da İncesu, Yozgat'ta ise Kazankaya kanyonu olarak adlandırılıyor.

Köylüler tarafından Uzungeçit ismi de verilen kanyonun oluşumu, Yeşilırmak'ın önemli bir kolu olan Çekerek nehrinin (Antik dönemdeki ismi Skylax) Alan dağları ve Malbelen tepesini aşındırmasıyla yüzyıllar sürmüş. Kanyonda her iki yamacı çevreleyen dik ve sarp kayalıklar eşsiz bir doğal güzellikle dikkati çekerken, yer yer ormanlık alanlara rastlamak da mümkün.

TARİHİ KALINTILARIYLA ZİYARETÇİLERİNİ KENDİSİNE HAYRAN BIRAKIYOR

İncesu Kanyonu, hem doğal güzelliği hem de içerisindeki tarihi kalıntılarıyla ziyaretçilerini kendisine hayran bırakıyor. Genişliği 40-60 metre arasında değişen kanyonun her iki yanında yükselen kayalar üzerinde Hellenistik Döneme (M.Ö. 2.yüzyıl) tarihlenen duvar kalıntıları, halk tarafından mağara olarak adlandırılan merdiven basamaklı su sarnıçları var.

Kanyonda ayrıca Kybele adı verilen tanrıça kabartması yer alıyor. Kabartma, İncesu köyüne yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta, suyun aktığı yöne doğru sol tarafta kayalar üzerinde, ırmak yatağından 1,5 metre yükseklikte bir kabartmadır. Bir niş içerisine yapılmış olan kabartma, önünden akan Çekerek nehrine ve karşısındaki yüksek kayalar üzerinde yer alan kaleye bakıyor. Bir taht üzerinde oturduğu düşünülen tanrıça, sol elinde bir aslan yavrusu tutuyor. İncesu kanyonundaki Kybele Kabartması, Anadolu'da Hellenistik Çağa tarihlenen Kybele kabartmalarının en büyüğü olarak anılıyor. Kabartmanın bulunduğu alan Pontus krallığının sınırları içerisinde kalıyor. Tanrıçanın bulunduğu alanın tam karşısında bir Akropol (en önemli yapılarının bulunduğu alan) tespit edilmiş. 1100 metre yükseklikteki Akropolde, bu alanla bağlantılı olduğu düşünülen ve kayalar içine oyulmuş yaklaşık 300 metre uzunluğunda toplam 468 merdivenle inilebilen bir yapı bulunuyor.

KAYALIKLARA İNŞA EDİLEN PLATFORMDA YÜRÜYÜŞ KEYFİ

Kanyonda Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (OKA) 2010 yılı Küçük Ölçekli Altyapı Geliştirme Kültürel, Turistik Değerleri ve Ekolojik Dengeleri Koruma ve İyileştirme Mali Destek Programı desteğiyle, Çorum İl Özel İdaresi'nin başvuru sahibi olduğu "İncesu Kanyonu Turizmini Geliştirme Projesi" kapsamında yapılan bin 700 metre uzunluğunda bir yürüyüş platformu bulunuyor.Türkiye'nin en uzunu olarak inşa edilen platformun taş düşme riski taşıyan 900 metrelik bölümüne çelik kafes tel örgülerden ve taşıyıcılardan oluşan koruyucu bariyerler yapılmıştır.

Kayalıklara inşa edilen yürüyüş parkuru, ziyaretçilere doyumsuz bir doğa seyri sunarken, yürüyüşün sonunda Kibele kabartmasına ulaştırıyor.

Doğaseverler için güzel vakit geçirebilecekleri alternatif bir alan olarak İncesu Kanyonu, trekking, su akışının yoğun olduğu dönemlerde rafting sporları için elverişli bir bölgedir. Kanyonun tek girişi ve çıkışı vardır. Bu özelliği ile heyecan ve adrenalin tutkunları için ideal diyebiliriz.

Kanyon, amatör olta balıkçılığı ve doğa yürüyüşü gibi fırsatlar da sunuyor. Yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki yürüyüş yolunda yürürken kanyonun etkileyici atmosferiyle doğa severler zamanın nasıl geçtiğinin farkına varmıyor.

(İHA)

Bir doğa harikası İncesu kanyonu

Kaynak: İHA

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