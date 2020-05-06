"Bir çay söyler misin?" dedi ve mahallenin bakkal borcunu sıfırladı

Aydın'ın en küçük ilçelerinden biri olan Karacasu'da isminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever, "Bana bir çay söyler misin?" dedikten sonra veresiye defterinde borçları bulunan 32 kişiye ait toplam 4 bin liranın tamamını ödedi.

Türkiye genelinde ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödenmesiyle adından söz ettiren gizli hayırseverlerden birisi daha Aydın'ın en küçük ilçelerinden biri olan Karacasu'da da ortaya çıktı. "Bana bir çay söyler misin" diyerek içeri giren ve bir süre bakkalla sohbet eden gizemli hayırsever, daha sonra ziyaretinin sebebini söyleyip mahallelinin borcunu sıfırladı.

İsminin açıklanmasını istemeyen hayırsever, sabah saat 09.30 sıralarında Cabi Mahallesi İstiklal Caddesi 41. Sokak'ta bulunan Filiz Markete gelerek veresiye defterinde borçları bulunan 32 kişiye ait toplam 4 bin liranın tamamını ödedi.

"HESABI TOPLADIK, NAKİT OLARAK ÖDEDİ"

Hayırseverin özellikle süpermarketlere karşı ayakta kalmaya çalışan çarşıdan uzaktaki bu mahalle bakkalını tercih ettiği öğrenilirken İşletme sahibi Ceyhun Yıldırımkaraman, "Hep diğer şehirlerde duyuyorduk. Hem Karacasu gibi küçük bir ilçede ortaya çıkması hem de çarşıya bu kadar uzak noktada bulunan bakkalımızı arayıp bulması gerçekten çok değerli. Sabah 09.30'da geldi. Kimliğini açıklamadı. Çay söyler misin dedi. Sonra muhabbet ettik biraz. Veresiye defterini ödemek istiyorum dedi. Gazetelerden hep duyuyorduk ama şaşırdım yine de. Hesabı topladık, nakit olarak ödedi" ifadelerini kullandı.

"YARDIM EDEN KİŞİYE TEŞEKKÜR EDERİM"

Hayırsever vatandaşın borçların ödendiğine dair de bir kağıt asılmasını istediğini belirten Yıldırımkaraman, "Sonra gitti. 32 kişinin 4 bin lira civarında bir borcunu ödedi. Defterde borcu olanlar gerçekten maddi durumu sıkıntılı olan insanlardı. Bizim için iyi oldu. İnsanlar için iyi oldu. Ben mutluyum yani. Karacasu gibi bir yerde Robin Hood'un ortaya çıkması bizleri sevindirdi. Yardım eden kişiye teşekkür ederim. Böyle sıkıntılı bir süreçte halkın yanında oldu. Halktan yana bir insan olduğunu belli etti. Kendisi bir Robin Hood şu anda" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA