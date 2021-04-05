Bir Bülent Serttaş vakası daha! Ünlü oyuncu, Damla Sönmez'in oryantal dansına kafa çevirdi

Show Tv'de yayınlanan Çukur dizisinde rol alan Damla Sönmez, Erkan Kolçak Köstendil'le aynı karavanda olduğu sırada oryantal dans yaptı. Köstendil'in dansına kafasını çevirdiği o anları paylaşan Sönmez'e, kullanıcılar, Bülent Serttaş'ı ti'ye aldığı yönünde yorumlar yaptı.