Bir buçuk asırlık Ramazan topu geleneği ses bombası ile yaşatılıyor

Bilecik Belediyesi tarafından bir buçuk asırlık gelenek olan Ramazan topu kültürü, şehrin hakim tepesinde patlatılan ses bombasıyla bu yıl da yaşatıldı.

Bilecik Belediyesi tarafından bir buçuk asırlık gelenek olan Ramazan topu kültürü, şehrin hakim tepesinde patlatılan ses bombasıyla bu yıl da yaşatıldı.

Eski Ramazan günlerini anımsatmak ve yüzyıllardır süren gelenekleri hatırlatmak amacıyla Ramazan ayı boyunca şehrin hakim noktalarından biri olan Kırklar tepesinde de bu Ramazan boyunca ses bombası patlatıldı. Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Algın, topun patlatıldığı alana giderek, çocuklara şeker ve çikolata ikram etti.

"Ramazan topunu patlatma kültürünü günümüz koşullarına uyarlayarak, ses bombası ile tekrar yaşatmak istedik"

Bilecik Belediyesi tarafından yaşatılan gelenek hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Yardımcısı Algın, yüzyıllardır süregelen bir kültürü yaşatmaya çalıştıklarını ve bunun için çok mutlu olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bilecik Belediyesi olarak çalışmalarımız kapsamında paylaşma ve yardımlaşma ayı olan ramazanda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olduğumuz gibi ramazan ayının güzel geleneklerini de yaşatmaya çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz ilk yıl, eski ramazanları hatırlatma ve yaşatma adına ramazan şenlikleri hazırlamıştık. Ancak maalesef salgın nedeniyle iki yıldır yapamıyoruz. Kuruluş ve Kurtuluşun Şehri Bilecik'imizde yaklaşık bir buçuk asırlık bir gelenek olan ramazan topunu patlatma kültürünü günümüz koşullarına uyarlayarak, ses bombası ile tekrar yaşatmak istedik. Vatandaşlarımız, şehrimizin hakim noktasındaki Kırklar tepesinden patlatılan top ile birlikte iftarlarını açmış oluyor. Biz de böyle güzel bir geleneği yaşattığımız için çok mutluyuz."

Mahalle sakinleri de yüzyıllardır gerçekleştirilen geleneğin kendi mahallelerinde yaşatılmasından dolayı memnuniyet duyduklarını belirtti.

"Bu işi bir karşılık olmadan yapıyorum"

Ramazan ayı boyunca ses bombasını her akşam patlatan Mehmet Gezer ise ramazan topu patlatma işini severek yaptığını belirterek, "Bu işi bir karşılık olmadan yapıyorum. Amacım vatandaşımıza iftarı duyurmaktır. Ramazan topunun sesini günümüzde ses bombası ile duyuruyoruz. Her akşam buraya gelip ses bombasını patlatıyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı