Bir Başkadır'daki rolüyle günlerce konuşulan Öykü, karnı burnunda pozlar verdi

Ünlü şarkıcı Can Bonomo ile 2018 yılında dünyaevine giren oyuncu Öykü Kareyel, bir dergiye verdiği pozlarla büyük ilgi gördü. Roman Bonomo'yu kucağına almak için gün sayan güzel oyuncunun fotoğraflarına ise adeta beğeni yağdı.