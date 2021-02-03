Bir Başkadır'daki rolüyle günlerce konuşulan Öykü, karnı burnunda pozlar verdi
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Bir Başkadır'daki rolüyle günlerce konuşulan Öykü, karnı burnunda pozlar verdi

03.02.2021 12:26 | Son Güncelleme: 03.02.2021 12:31
Bir Başkadır'daki rolüyle günlerce konuşulan Öykü, karnı burnunda pozlar verdi

Ünlü şarkıcı Can Bonomo ile 2018 yılında dünyaevine giren oyuncu Öykü Kareyel, bir dergiye verdiği pozlarla büyük ilgi gördü. Roman Bonomo'yu kucağına almak için gün sayan güzel oyuncunun fotoğraflarına ise adeta beğeni yağdı.

Netflix'te yayımlanan 'Bir Başkadır' dizisindeki canlandırdığı Meryem karakteriyle çok konuşulan ünlü oyuncu Öykü Karayel, verdiği pozlarla büyük ilgi görmeye devam ediyor.

DERGİYE VERDİĞİ POZLAR ÇOK KONUŞULDU

Anne olmasına sayılı günler kala L'officiel Türkiye dergisine hamilelik pozları veren güzel oyuncunun fotoğrafları, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

Bir Başkadır'daki rolüyle günlerce konuşulan Öykü, karnı burnunda pozlar verdi

"ALTTAKİ KÜÇÜKLÜK ROMAN BONOMO"

Geçtiğimiz günlerde paylaştığı fotoğrafına "Alttaki küçüklük Roman Bonomo... Yeni yılda görüşürüz!" notunu düşen Karayel, hayranlarını sevindirmişti.

Bir Başkadır'daki rolüyle günlerce konuşulan Öykü, karnı burnunda pozlar verdi
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