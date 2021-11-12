Bir asrı aşkın yaşına rağmen Covid'i yenmeyi başardı

SİVAS (İHA) - Sivas'ta 110 yaşında olduğu düşünülen Hüsne nine ilerleyen yaşına rağmen Covid'i yenmeyi başardı. 103 torunu bulunan asırlık çınar iki yıl öncesine kadar hayatı boyunca hiç ilaç kullanmadı, yoğurdu sofrasından hiç eksik etmedi.

Sivas merkeze bağlı Yakupoğlan köyünde yaşayan Hüsne Aslan bir asırı aşkın yaşıyla görenleri şaşırtıyor. Bu yaşına kadar doğal ürünler yiyerek beslenen Aslan, ilerleyen yaşına rağmen örgü örüyor, yürüyüş yapıyor ve çeşitli işlerle uğraşıyor. Nüfus cüzdanında 1939 doğumlu olan Hüsne Aslan, kimliğini 4 çocuğu varken aldı. En büyük oğlu 80 yaşında olan Hüsne ninenin 103 torunu bulunuyor. Torununun torununu da gören Aslan, küçük yaşlarda Karadeniz'de Atatürk'ü gördüğünü söyledi. 2 yıl öncesine kadar hiç ilaç kullanmayan Aslan, korona virüse yakalanıp yenmeyi başardı. Çocuklarının, kardeşlerinin ve eşinin ölümüne şahit olan Hüsne Aslan'ın en büyük isteği ise ibadet edebilmek için yaşamak.

103 OTUNU VAR, TORUNUNUN TORUNUNU GÖRDÜ

110 yaşında olduğunu belirten Hüsne Aslan, 103 torunu olduğunu ve 5 tane de torununun torununu gördüğünü belirterek, "110 yaşını geçtim. Yayık yaydım, ekin biçtim, hayvan sağdım, ekmek pişirdim, çocuk büyüttüm iş koymadım yaptım. Koyun yoğurdu kömüş yoğurdu yedim. Tereyağı yedim. Bu yağları hiç bilmiyordum. Geçen yıla kadar hiç ilaç içmedim 2 senedir hasta oluyorum. Ben ilacı içenlerden korkuyordum içmiyordum hiç. Sevmiyordum ilacı. Atatürk'ü Ünye'de gördüm. Çizmesi vardı, yeni yazıyı değiştirmişti, okul yaptırmıştı. Çanakkale Savaşı da o zaman bitmişti. Şimdi burada çorap örüyorum, çanta dikiyorum bir şeyler yapıyorum. Her şeyi yapıyorum. 10 tane çocuğum vardı. 4 tane oğlum 1 kızım öldü. Eşim öldü 6 tane kardeşim öldü. Ölümü çok gördüm. Dağlandım duruyorum. 103 tane torunum var. 5 tane de torunumun torununu gördüm. Daha yaşamak istiyorum. La İlahe İllallah Muhammeden Resulullah demeyi istiyorum. Namaz kılmayı istiyorum. Allah demeyi istiyorum. Yoksa yaşamayı ben neyleyeyim" dedi.

"Annem yaşlarında hiç kimse kalmadı"

Hüsnü Aslan'ın 62 yaşındaki oğlu Veli Aslan, annesinin yaşında kimsenin kalmadığını söyleyerek, " Annem en düşük ihtimalle 110 yaşında var. En büyük oğlu şuan 80 yaşında. Günlük burada ekmeği ısıtıyor çökelekle birlikte yiyor. Genellikle çoğu zaman öyle yiyor. Yaşını duyanlar görenler şaşırıyor. Köyde çok biliyorlar soruyorlar annemi. Annem yaşlarında hiç kimse kalmadı. 103 tane torunu var" diye konuştu.

(Demet Karakuş - Onur Erden-İHA)