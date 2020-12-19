Bir Annenin Günahı yeni bölüm izle! Bir Annenin Günahı yeni bölüm fragmanı izle! Bir Annenin Günahı yeni bölümde neler olacak?

İlk bölümünün yayınlanmasından itibaren dikkatleri üzerine çeken Bir Annenin Günahı ne zaman başlayacak. Bir Annenin Günahı yeni bölüm izle! Bir Annenin Günahı yeni bölüm fragmanı izle! Bir Annenin Günahı yeni bölümde neler olacak?

Yeni oyuncu kadrosuyla Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Bir Annenin Günahı bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek. Bir Annenin Günahı yeni bölüm fragmanı izle! Bir Annenin Günahı yeni bölüm izle!

BİR ANNENİN GÜNAHI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bir Annenin Günahı 5. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Yağmur tutuklanıyor!

Yağmur, Yusuf'u arayarak şok bir haber veriyor. Gittiği evde kendisini zor durumda bırakacak bir olayla karşılaşıyor. Elleri kanlı bir şekilde çıktığı evde gerçekleşen olay yüzünden tek güvendiği kişi olarak Yusuf'tan yardım istiyor. Yusuf, Yağmur'un düştüğü durum karşısında büyük şaşkınlık yaşıyor. Olayı araştırdığı sırada da Yağmur tutuklanıyor.

Kazım ise, Suna'ya Sadri'yi öldürdüğünü bildiğini söylüyor. Suna, Kazım'ın anlattıkları karşısında şaşkınlığını gizleyemiyor.

BİR ANNENİN GÜNAHI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yusuf, Yağmur ile yaşanan sıkıntıdan sonra kendisini Sadri Güngör cinayetine adar. Karşısına çıkan durumlar yavaş yavaş içinden çıkılamaz olan davanın çemberini daraltmaya başlar. Bu durum gitme planları yapan Yağmur'u etkileyecek bir durumdur. Yağmur'a ulaştığı bilgilerden şüphelerini anlatır. Yağmur, duydukları karşısında düşüncelerini ve gitme kararını sorgulamaya başlar.

Bu arada Suna, komiser İbrahim ile ilginç bir durum yaşar. Dükkanına gelen İbrahim'in kaygılı suratını görünce Sadri olayını çözdüğünü düşünür. İbrahim, kendisini zorlaya zorlaya konuşmaya başlar. Onun her kelimesinde kendisi hakkında suçlayıcı bir kelime arayan Suna, İbrahim'in itirafıyla büyük şaşkınlık yaşar. İbrahim, Suna'ya onu sevdiğini söyler.

BİR ANNENİN GÜNAHI KONUSU NEDİR?

Suna, 40'lı yaşların başında, dünyalar güzeli bir kadındır. Göksu sahilinde zar zor işlettiği ufak bir balıkçı dükkanı vardır. Çocuklarıyla beraber Göksu yakınlarında, bahçe içinde bir gecekonduda yaşar. Dişinden tırnağından arttırarak bir yandan çocuklarını okutmuş bir yandan da başlarını sokabilecekleri bir evleri olsun diye ev kooperatifine girmiştir. Hayattaki en büyük dayanağı büyük oğlu Yusuf'tur.

Yusuf, yirmili yaşlarının başında, yakışıklı ve akıllı, oldukça da muzip bir çocuktur. Yusuf ailesini her şeyin üstünde tutan, derslerinde başarılı, kardeşleriyle ilgilenen, tüm fakirliğe rağmen halden anlayan, yaşına göre olgun, yani "gerçek hayatın" farkında olan biridir. Yalnız başına onlara hem analık hem babalık etmiş anasını her şeyden sakınır. Annesi onu okutmuş, üniversite son sınıfa kadar getirmiştir.

Suna'nın kafasında güzel günler yakındır. Ev bitince, Yusuf da mezun olup avukat çıkınca, her şey yoluna girecektir. Yıllardır soluksuz çalışan Suna, balıkçı dükkanını kapatıp, evde yalnızca çocukları için yemek pişirecektir. Hatta Yusuf hayırlısıyla bir gün evlenince, Suna da torunlarını sevecektir. Ama zavallı Suna, kurduğu bu güzel hayallere koşarken, kaderin ona takacağı çelmeden habersizdir…

BİR ANNENİN GÜNAHI YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ (20.00)

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