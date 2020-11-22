Bir Annenin Günahı hangi gün, hangi kanalda? Bir Annenin Günahı oyuncuları kimler?
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Bir Annenin Günahı hangi gün, hangi kanalda? Bir Annenin Günahı oyuncuları kimler?

22.11.2020 17:42 | Son Güncelleme: 22.11.2020 17:49

İlk tanıtım fragmanının yayınlanmasından itibaren dikkatleri üzerine çeken Bir Annenin Günahı dizisi hakkında Bir Annenin Günahı hangi gün, hangi kanalda? Bir Annenin Günahı oyuncuları kimler? Bir Annenin Günahı fragmanı yayınlandı mı? Bir Annenin Günahı 1. bölüm izle | gibi soruların cevaplarını sizler için derledik...

Kanal D ekranlarında yakında başlaması beklenen ve fragmanı ile etkileyen dizi Bir Annenin Günahı oyuncuları kimler? Bir Annenin Günahı konusu nedir? Bir Annenin Günahı ne zaman başlayacak?

BİR ANNENİN GÜNAHI KONUSU NEDİR?

Dizide iki çocuk annesi bir kadının tek başına ayakta durma mücadelesi anlatılıyor. Bu mücadele içinde cinayet işlemek zorunda kalan anne artık adaleti bulmaya çalışmak zorundadır. İşlediği suçun ağırlığı altında ezilen annenin dramı ve bu gerçekle sınanacak aşk hikayesi seyircisini bekliyor. Çocukları ile yaşam mücadelesi ve güçlü kadın karakteri dizinin an konusu.

Bir Annenin Günahı hangi gün, hangi kanalda? Bir Annenin Günahı oyuncuları kimler?

BİR ANNENİN GÜNAHI İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

21 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlanan Bir Annenin Günahı ilk bölümünde Suna, hayatının akışını değiştiren bir olayın içine düşüyor!

Suna, oğulları ve kızıyla birlikte normal bir hayat yaşamaktadır. Geçimini balıkçılıkla sürdüren Suna, Sadri'nin kooperatiflerinden bir daire alarak taksitlerini ödemektedir. Suna'nın büyük oğlu Yusuf, üniversitede hukuk okumaktadır. İyi bir öğrenci olan Yusuf, annesinden gizli olarak okul sonraları çalışarak dairenin parasına katkıda bulunur. Bu paraları gizli gizli annesinin biriktirdiği paraların içine koyan Yusuf ona büyük destek olur. Yusuf yine okul sonrası çalıştığı sırada rahatsızlanır. Doktor, Yusuf'un doğuştan bir kalp sorunuyla doğduğunu söyler. Suna, duydukları karşısında büyük şaşkınlık yaşar. Suna'nın, çocukluğundan itibaren fark edemediği Yusuf'un rahatsızlığı ameliyat edilmezse hayatını kaybetmesine neden olacak kadar büyük bir sorun teşkil etmektedir. Ameliyat parası ise, 200 Bin Tl kadar büyük bir miktardır. Suna'nın aklına kooperatife yatırdığı paralar gelir. Hemen soluğu Sadri'nin yanında alır. Durumunu açıkladığı sırada beklenmedik bir teklifle karşı karşıya kalır.

Sadri'nin işleri kötü gitmektedir. Şirketi iflas etmiştir ve kurtulmasının imkanı yoktur. Canından çok sevdiği kızı Yağmur'a bir hayat bırakabilmek için bir karar alır. Sağlık sigortasından intihar dışında ölmesi ile alabileceği yüklü meblağ kızı ve eşi için yeterli olacaktır. Bu sırada Suna'nın kaderi ile Sadri'nin kaderi birleşir. Sadri, kendisini öldürmesi halinde istediği 200 Bin Tl'yi vereceğini söyler. Suna, bu teklif karşısında şaşkın kalır. İşler bu andan itibaren bir çıkmaza girer.

BİR ANNENİN GÜNAHI 1. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE

Bir Annenin Günahı hangi gün, hangi kanalda? Bir Annenin Günahı oyuncuları kimler?

BİR ANNENİN GÜNAHI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

21 Kasım günü ekranlara gelen Bir Annenin Günahı adlı dizinin ikinci bölüm fragmanı yayınlandı.

BİR ANNENİN GÜNAHI 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

BİR ANNENİN GÜNAHI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Limon Yapım/Hayri Aslan'ın yapımcılığını üstlendiği yeni dizi Bir Annenin Günahı 21 Kasım itibari ile başladı.

BİR ANNENİN GÜNAHI HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Bir Annenin Günahı yeni bölümleriyle her cumartesi saat 20.00'da Kanal D'de!

BİR ANNENİN GÜNAHI OYUNCULARI KİMLER?

Özge Özberk,

Musa Uzunlar,

Emre Kınay,

Mert Yazıcıoğlu,

Simay Barlas,

Pamir Pekin

Bir Annenin Günahı hangi gün, hangi kanalda? Bir Annenin Günahı oyuncuları kimler?

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