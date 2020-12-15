Bir Annenin Günahı - 4.Bölüm 2.Tanıtım

ABONE OLUN : http://bit.ly/LimonYapimİbrahim komiser bugüne kadar sakladığı gizli sevdasını Suna'ya açar. Suna hiç beklemediği bu aşk itirafı karşısında şaşkındır.

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İbrahim komiser bugüne kadar sakladığı gizli sevdasını Suna'ya açar. Suna hiç beklemediği bu aşk itirafı karşısında şaşkındır. İşlediği günah ve kalbinin sesiyle karşı karşıya kalır. Diğer yanda ise Sadri Güngör'ün katilinin peşinde olan Yusuf çok önemli bir bilgiye ulaşır. Edindiği bilgi onu ve yaşadığı şehri terk eden Yağmur'u çıktığı yoldan döndürebilecek midir?

Bir Annenin Günahı Cumartesi 20.00'de KANAL D'de!

Künye;

Yapım: Limon Yapım

Yapımcı: Hayri Aslan

Yönetmen: Filiz Gülmez Pakman

Senasrist: Özlem Atasoy – Yeşim Aslan

Görüntü Yönetmeni: Ufuk Dinç

Müzik: Tamer Çıray

Oyuncular: Özge Özberk (Suna), Musa Uzunlar (Sadri Güngör), Mert Yazıcıoğlu (Yusuf), Emre Kınay (Çetin Alaz), Simay Barlas (Yağmur Güngör), Pamir Pekin (İbrahim Komiser), Nefise Karatay (Nazan Güngör), Gökçe Özyol (Bekir), Onuryay Evrentan (Şükran), Alihan Türkdemir (Ali), Emir Çiçek (Kazım), Ümmü Putgül (Neriman), Ayça İnci (Meral), İsmail Düvenci (Balıkçı Davut), Hamit Demir (Evsiz), Hüseyin Turunç (Kahraman), Mina Derman (Zehra), Deniz Ertürk (Filiz), Esra Gönen (Meryem)

Limon Film Hakkında

Limon bir içerik şirketidir. Televizyon, sinema ve dijital mecralarda; kanallar, platformlar, izleyiciler ve markalar için, orijinal içerikleri iftiharla sunar. Limon'da anlatılan senin hikayendir.

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#BirAnneninGünahı #ÖzgeÖzberk #MertYazıcıoğlu

Kaynak: DailyMotion.com