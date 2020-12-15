Bir Annenin Günahı - 4.Bölüm 2.Tanıtım
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bir Annenin Günahı - 4.Bölüm 2.Tanıtım

15.12.2020 09:44 | Son Güncelleme: 15.12.2020 09:49

ABONE OLUN : http://bit.ly/LimonYapimİbrahim komiser bugüne kadar sakladığı gizli sevdasını Suna'ya açar. Suna hiç beklemediği bu aşk itirafı karşısında şaşkındır.

ABONE OLUN : http://bit.ly/LimonYapim

İbrahim komiser bugüne kadar sakladığı gizli sevdasını Suna'ya açar. Suna hiç beklemediği bu aşk itirafı karşısında şaşkındır. İşlediği günah ve kalbinin sesiyle karşı karşıya kalır. Diğer yanda ise Sadri Güngör'ün katilinin peşinde olan Yusuf çok önemli bir bilgiye ulaşır. Edindiği bilgi onu ve yaşadığı şehri terk eden Yağmur'u çıktığı yoldan döndürebilecek midir?

Bir Annenin Günahı Cumartesi 20.00'de KANAL D'de!

Künye;

Yapım: Limon Yapım

Yapımcı: Hayri Aslan

Yönetmen: Filiz Gülmez Pakman

Senasrist: Özlem Atasoy – Yeşim Aslan

Görüntü Yönetmeni: Ufuk Dinç

Müzik: Tamer Çıray

Oyuncular: Özge Özberk (Suna), Musa Uzunlar (Sadri Güngör), Mert Yazıcıoğlu (Yusuf), Emre Kınay (Çetin Alaz), Simay Barlas (Yağmur Güngör), Pamir Pekin (İbrahim Komiser), Nefise Karatay (Nazan Güngör), Gökçe Özyol (Bekir), Onuryay Evrentan (Şükran), Alihan Türkdemir (Ali), Emir Çiçek (Kazım), Ümmü Putgül (Neriman), Ayça İnci (Meral), İsmail Düvenci (Balıkçı Davut), Hamit Demir (Evsiz), Hüseyin Turunç (Kahraman), Mina Derman (Zehra), Deniz Ertürk (Filiz), Esra Gönen (Meryem)

Limon Film Hakkında

Limon bir içerik şirketidir. Televizyon, sinema ve dijital mecralarda; kanallar, platformlar, izleyiciler ve markalar için, orijinal içerikleri iftiharla sunar. Limon'da anlatılan senin hikayendir.

***************************************************************

Bir Annenin Günahı Sosyal Medya Adresleri

Instagram - https://www.instagram.com/anneningunahi

Twitter - https://twitter.com/anneningunahi

***************************************************************

Limon Film Sosyal Medya Adresleri

Facebook - https://www.facebook.com/limonfilmm

Instagram - https://www.instagram.com/limon_film

Twitter - https://twitter.com/LimonFilm

**************************************************************

Limon Film Youtube Kanalına Abone Olmak için - http://bit.ly/LimonYapim

Limon Müzik Youtube Kanalına Abone Olmak için - https://youtube.com/c/LimonMüzikk

Limon Film Web Sitesi - http://www.limonproduction.com.tr

#BirAnneninGünahı #ÖzgeÖzberk #MertYazıcıoğlu

Bir Annenin Günahı - 4.Bölüm 2.Tanıtım

Kaynak: DailyMotion.com

İlgili Haberler

Çukur 4.Sezon 15.Bölüm 2.Fragman
Çukur 4.Sezon 15.Bölüm 2.Fragman
Sol Yanım 4. Bölüm Fragman
Sol Yanım 4. Bölüm Fragman
Seni C¸ok Bekledim - Tanıtım
Seni C¸ok Bekledim - Tanıtım
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Donald Trump Fahrettin Koca Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Demet Akalın Defne Samyeli Ayşegül Yıldız
Spor Serdar Aziz Mbaye Diagne Abdullah Avcı Sergen Yalçın Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler Çocuk S 400 Adana Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bir Annenin Günahı - 4.Bölüm 2.Tanıtım | Haberler.com TV
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 09:49:09. #1.15#
title