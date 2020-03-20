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Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kırklareli, Güncel

Bir Alkış da Kırklareli Belediyesi'ne

Kırklareli Belediyesi Koronavirüs'e karşı aldığı tedbirler ile ''bir alkış da Kırklareli Belediyesi'ne'' dedirtti.

20.03.2020 15:36 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:36
Bir Alkış da Kırklareli Belediyesi'ne

Virüsün dünya genelinde yaygınlaşması ile birlikte Kırklareli Belediyesi ekipleri de Belediye Başkanı Mehmet siyam Kesimoğlu'nun talmatı ile harekete geçti.

Kent genelinde gece ve gündüz vatandaşların toplu olarak kullandığı alanlar aralıksız dezenfekte edilirken,vatandaşların yararına alınan kararlar ile de Kırklareli Belediyesi takdir topladı.

SU YÜKLEMESİ MOBİL ARAÇLA YAPILABİLECEK…

Vatandaşların salgın sürecinde mağdur olmamaları adına su yüklemeleri ile ilgili önemli üç karar alındı.

Alınan kararlar içerisinde abonman kartlarda su bitince yenileme metreküpü 5'ten 15'e çıkartıldı.

Bir diğer kararda ise su borçlularının su kesme işlemleri geçici olarak askıya alındı.

Önümüzde ki hafta pazartesi günü itibari ile de su yüklemesi yapmak isteyen vatandaşlara kolaylık sağlamak amacı ile mobil su yükleme aracı hizmete alınacak.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI TOPLU TAŞIMAYI ÜCRETSİZ KULLANACAK…

Kırklareli Belediyesi önemli bir karara daha imza atarak yaşanan süreç boyunca sağlık çalışanlarının ücretsiz olarak toplu taşıma araçlarını kullanabileceklerini duyurdu.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun talimatı ile alınan karar ile alakalı Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi '' Kimlik kartı gösteren tüm sağlık çalışanlarımız toplu taşıma araçlarımızdan ücretsiz olarak faydalanacaktır'' denildi.

EL BİRLİĞİ İLE BU SÜRECİ ATLATACAĞIZ…

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu,süreci sıkı olarak takip ettiklerini Kırklareli Belediyesi olarak üzerlerine düşen görevi eksiksiz olarak yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Kesimoğlu, ''Çalışma arkadaşlarımız sürecin başından bu yana yoğun ve özverili bir şekilde çalışıyorlar. Dezenfekte işlemlerimiz aralıksız sürüyor. Toplu taşıma araçları, taksiler, camiler, okullar, caddeler sokaklar. Dezenfekte edilmesi gereken neresi varsa her yere yetişmeye çalışıyoruz. Bunun yanı sıra yine sağlık çalışanlarımıza ne yapsak azdır ama bir karar aldık. Bu süreci atlatana kadar sağlık çalışanlarımız kimliklerini göstererek toplu taşımadan ücretsiz olarak faydalanabilecekler. Bu konuda Kırklareli Ulaşım Kooperatifi yönetimine de teşekkür ediyorum'' dedi.

Su yükleme konusunda da vatandaşlara kolaylık sağlayacakalarını söyleyen Kesimoğlu '' Su konusunda da bir takım kararlar aldık. Su borcu olan vatandaşlarımızın suyununu bir süre kesmeyeceğiz. 5 metreküp olan su yükleme limitini 15 metreküp olarak değiştirdik. Pazartesi gününden itibarenden mobil su yükleme aracımızı hizmete alacağız. Vatandaşlarımız belediyemizi arayacak. Mobil aracımızı yönlendireceğiz. Vatandaşlarımız evinden çıkmadan işlemini halletmiş olacak. Ayrıca vatandaşlarımız su borcu veya diğer ödemelerini de belediyemizin https://kirklareli.bel.tr/ online işlemler kısmından yapabilecekler.

EVİNDE KAL KIRKLARELİ DİYORUZ…

Vatandaşlara da uyarılarda bulunan Kesimoğlu, ''Vatandaşlarımız toplu yerlerden uzak dursunlar. Olabildiğince evlerinden çıkmasınlar. Kişisel temizliklerine özen göstersinler. Yetkili kişilerin açıklamalarına uysunlar. Bu zor süreci birlikte aşacağız. Her hizmetimiz Kırklareli halkının sağlığı için '' diyerek sözlerini sonlandırdı.

Kaynak: Bültenler

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