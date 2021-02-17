Bipolar bozukluk hastası hamile eşinin fuhuş bataklığından kurtarılmasını istiyor
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Bipolar bozukluk hastası hamile eşinin fuhuş bataklığından kurtarılmasını istiyor

17.02.2021 15:31 | Son Güncelleme: 17.02.2021 15:34
Bipolar bozukluk hastası hamile eşinin fuhuş bataklığından kurtarılmasını istiyor

NİĞDE'de yaşayan H.A (51), fuhşa sürüklendiğini iddia ettiği bipolar bozukluk hastası olan eşi M.A'nın (43), 2.5 aylık hamile olduğunu öne sürdü.

NİĞDE'de yaşayan H.A (51), fuhşa sürüklendiğini iddia ettiği bipolar bozukluk hastası olan eşi M.A'nın (43), 2.5 aylık hamile olduğunu öne sürdü. H.A., eşini fuhşa sürükleyen kişilerden tehdit mesajları aldığını belirterek, eşinin geri dönmesi ve tedavi altına alınması için yardım istedi.

Bor ilçesinde yaşayan H.A.'nın, 20 yıl önce severek evlendiği, ikisi kız, 3 çocuğunun annesi M.A.'nın bipolar bozukluk hastalığı nedeniyle evliliği bitme noktasına geldi. 19 yıldır hastalığı nedeniyle tedavi gören ve son 1 yıldır hastalığı şiddetlenen M.A., 8 Kasım 2020 günü sosyal medyadan tanıştığı kişilerle konuştuktan sonra evden kaçarak Adana'ya geldi. İddiaya göre, burada Okan isimli bir taksiciyle buluşan M.A., fuhuş yapmaya başladı. H.A.'nın polis merkezine giderek kayıp ihbarında bulunması üzerine M.A., polis ekiplerince bulunup, Niğde'ye gönderildi. Niğde Bor Aile Mahkemesi'nce hastaneye yatırılmasına karar verilen M.A., tedavisinin ardından yeniden Adana'ya giderek fuhşa devam etti. Eşinin telefonlarına da cevap vermeyen M.A., polis ekiplerince tekrar yakalandı, ancak kendi rızasıyla evi terk ettiğini söylemesi üzerine serbest bırakıldı. Çiftin 18 yaşından küçük 2 kızı da devlet koruması altına alındı.

BATAKTAN KURTULMASINI İSTİYORUMEşinin fuhuş batağından kurtulması için her yolu denediğini, ancak ikna edemediğini belirten H.A. "Sürekli polise giderek asılsız ihbarlar ile bana uzaklaştırma çıkarıyor. Benim çocuklarıma sahip çıkmamı engelliyor. Kendisinin kötü yola gitmesini engellememe izin vermiyor. İlişkide bulunduğu fuhuş yaptığı kişilere benim numaramı veriyor ve bu kişiler beni sürekli tehdit ediyor. Tehdit mesajları, tehdit telefonları alıyorum. Bu konu ile ilgili polis merkezinde ve savcılıkta suç duyurum var, ifade verdim. Eşimi fuhşa zorlayan ve cinsel istismarda bulunan her kim varsa ben bunların bir an önce bulunup araştırılıp adalete teslim edilip eşimin de ya kadın sığınma evine yerleştirilmesi veya tedavisin yapılıp iyileştirilmesinin sağlanmasını istiyorum. Çocuk yuvasında olan çocuklarımın başına dönmesinin istiyorum. Aile yuvamızın dağılmasına sebep olan kişilerin araştırılıp suçluların adalete teslim edilmesini istiyorum" dedi'EŞİM 2.5 AYLIK HAMİLE'Şu anda 17 yaşındaki oğlu ile birlikte yaşadığını ifade eden H.A, "Eşimi bulmak için gerek maddi gerek manevi olarak her şeyimi bitirdim. Evimdeki birçok eşyamı satmak zorunda kaldım. Çaresiz kaldım. Şu an yaşamış olduğum durum budur" diye konuştu.

Eşinin hamile olduğunu, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle fuhşa sürüklendiğini belirten H.A., "Eşim şu an 2.5 hamile ve bebeğin kimden olduğu belli değil. Bana tehdit mesajı atan kişi çocuğun kendinden olduğunu söylüyor. Eşimin bu bataktan kurtulmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.


Bipolar bozukluk hastası hamile eşinin fuhuş bataklığından kurtarılmasını istiyor
Bipolar bozukluk hastası hamile eşinin fuhuş bataklığından kurtarılmasını istiyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali KADI

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