Biorezonans'ta Yeni Trend Prana Complex

ANKARA (Haberler.com) - Prana Complex Ankara'da Biorezonans merkezi olarak adından sıkça söz ettirmeyi başardı. Sunmuş olduğu sigara bırakma, alkol bırakma, madde bağımlılığı ve hızlı kilo verme terapileri ile Ankaralıların sık ziyaret ettikleri merkezler arasında yerini aldı.

Kurulduğu günden günümüze kalite ve standartlarını geliştirerek ulaşan Prana Complex, teknolojik alt yapısı ile de farklı bir hizmet anlayışını danışanlarına sunuyor. Yüksek memnuniyet oranı, uzman kadrosu ve teknolojik alt yapısı ile hayatımıza dokunmaya devam ediyor.

Şu anda en güçlü teknikler bütünü olan RUR Tekniği ile teknololi ve Terapileri sentezleyen Prana Complex, rezonans terapilerinde Ankara'da ve Türkiye'de en yüksek başarı oranına sahip. Her gün çok sayıda insanın sigarayı bırakıp nikotin bağımlılığından kurtulduğu bu tesis, haftanın altı günü Ankara Çayyolu'nda hizmet sunuyor.

Kişinin fiziksel, duygusal ve ruhsal olarak ihtiyaç duyabileceği teknolojik cihazların ve terapilerin bir arada bulunduğu sistematik ve etkili uygulamalarla değişiminize yol arkadaşlığı yapıyor.Biorezonans mucizesini sigara bırakmanın yanı sıra bir çok farklı noktada da kullanan Prana Complex küçük dokunuşlarla büyük değişimler oluşturmaya devam ediyor.

Peki nedir sunduğu hizmetler? Sıralayalım;

• Biorezonans

• Sigara Bırakma

• Alkol Bırakma

• Madde Bağımlılığından Kurtulma

• Hızlı Kilo Verme

• Bölgesel Zayıflama

• Terapi

• Meditasyon

• Bilinçaltı Temizliği ve Bilinçaltı Kodlama

• Panik atak

• Migren

• Yoga

• Pilates

• Fitness

• Yağ Parçalama

• Sıkılaşma

• Yaşam Koçluğu

• Ozon Sauna

• Sınav Kaygısı

• Kaygı bozukluğu

• Migren Tedavisi

• EMS Fitness

• Anksiyete

• Nefes Terapisi

• Diyet

• RUR Tekniği

• Selülit Tedavisi

• Biriken Yağlardan Kurtulma

• Bioenerji

• Frekans tarama

• Psikoloji

• Psikolog

• Terapist

• Hipnoz

• Hipnoterapi

• Zayıflama

• Diyetisyen

• NLP

Prana Complex sunmuş olduğu hizmetlerde bir çok farklı teknolojiyi kullanıyor. Bu teknolojiler arasında biorezonans cihazı, ozon sauna, G5 cihazı, G6 cihazı ve Ultra Slim, kavitasyon,gibi özel cihazlar bulunuyor.

Sektöründe isminden sıkça söz edilen Orkun İsmail POLAT'ın vizyonu ve öncülüğü ile hizmetlerini sürdüren Prana Complex'i rakiplerinden ayıran özellik sağlığa verdiği önem olmuş. Nikotin bağımlığından kurtulma, madde bağımlığı ve alkol bırakma terapilerinde insan vücuduna nikotin, alkol veya bağımlılık yaratan madde vermeyen kuruluş frekans teknolojisini kendisine çizgi olarak benimsemiş.

Selülit tedavisinde ozon sauna yöntemini izleyen biorezonans merkezi, sağlığınızı bir üst seviyeye çıkaracak bir çok hizmette de farklı yöntemleri kullanıyor. Prana Complex'in en çok tercih edilen hizmetleri arasında sigara bırakma, alkol bırakma, hızlı kilo verme ve bölgesel zayıflama bulunsa da sunmuş olduğu yaşam koçu desteği, Yoga, Pilates, Fitness, EMS Fitness, yağ eritme ve migren tedavisi ile de Ankara'da başarısını sürdürüyor.

Zayıflama, nefes egzersizleri, biorezonans ve yukarıda bahsettiğimiz çok sayıda hizmet için Prana Complex'i ziyaret edin.

Bütünsel değişim için her şey..

Prana Complex için tık tık > https://pranacomplex.com