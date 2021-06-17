Biontech canlı aşı mı?

Koronavirüs'le mücadele devam ederken Coivd aşısı hakkında detaylar merak ediliyor. Bu konuda merak edilen konuların başında " Biontech yan etkileri nelerdir? Biontech canlı aşı mı??" sorusu yer aldı. Peki, Biontech canlı aşı mı?

Pandemi sürecinde aşılama hızla devam ederken konu hakkında detaylar merak edilmeye başlandı. Konu hakkında detaylar merak edilirkenBiontech canlı aşı mı? konusunu merak etti. İşte, detaylar.

BİONTECH CANLI AŞI MI?

Biontech, mRNA aşı türüdür.

KİMLERE COVID-19 MRNA AŞISI ÖNERİLMEMEKTEDİR?

T.C. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenmiş öncelikli risk grubunda 18 yaş altındaki kişiler yer almadığından şu an için bu gruba COVID-19 aşısı uygulanmayacaktır.

Gebelikte COVID-19 mRNA aşısının uygulanmasına ilişkin veri bulunmamaktadır. COVID-19'u ağır geçirme riski yüksek olan gebelere kendi istekleri halinde aşı uygulanabilir. Aşının gebeliğin ilk üç ayında uygulanmaması tercih edilir.

Emzirme döneminde COVID-19 mRNA aşısının uygulanmasına ilişkin veri bulunmamaktadır. COVID-19'u ağır geçirme riski yüksek olan emziren kadınlara kendi istekleri halinde aşı uygulanabilir.

COVID-19 mRNA aşısı; COVID-19'u geçirmekte olan kişilere, 180 gün içerisinde COVID-19'u geçirmiş (PCR testiyle doğrulanmış) kişilere ve aşının uygulanmasından önceki 10 gün içerisinde doğrulanmış bir COVID-19 vakasıyla temas etmiş kişilere uygulanmayacaktır.