BioNTech'in ölümcül yan etkileri var mı? Avrupa İlaç Dairesi açıkladı

Dünya çapında 5 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan koronavirüs salgınına karşı geliştirilen aşıları belirli aralıklarla inceleyen ve olası yan etkilerini masaya yatıran Avrupa İlaç Dairesi (EMA) yeni bir güncelleme yayınladı. Yapılan açıklamada Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kurucu ortakları olduğu BioNTech ile Pfizer'ın geliştirdiği korona aşısı Comirnaty'nin çoklu sistem iltihaplanma sendromuna neden olduğuna dair iddiaların değerlendirildiği belirtildi.

BİONTECH'İN ÖLÜMCÜL YAN ETKİLERİ VAR MI?

Aşıyı derinlemesine inceleyen ve olası yan etkilerini masaya yatıran Avrupa İlaç Dairesi, Comirnaty'nin çoklu sistem iltihaplanma sendromuna neden olduğuna dair iddiaları yalanladı.

"YETERLİ DELİL VE KANIT YOK"

Açıklamada Comirnaty ile bu hastalık arasında bir bağlantı için yeterli delil ve kanıt olmadığı duyuruldu. Öte yandan kalpte iltihaplanmaya sebep olan miyokardit ile ilgili incelemelerin ise devam ettiği kaydedildi.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet